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ВСУ обстреляли Донецк и Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 02.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:03 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/vsu-1975961565.html
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку кассетными снарядами
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 02.10.2024
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку кассетными снарядами
Украинские войска с начала суток выпустили по Донецку и Горловке 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, сообщило в... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T15:03
2024-10-02T15:03
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
россия
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ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили по Донецку и Горловке 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00.00 (совпадает с мск - ред.) зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 11.30 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): четыре снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный), 11.50 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства. Кроме того, ВСУ с 12.30 по 14.40 выпустили по Петровскому району Донецка и Горловке 13 снарядов того же калибра, включая кассетные. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% поставленных Киеву боеприпасов такого типа могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
https://ria.ru/20241002/ukraina-1975784250.html
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горловка, донецк, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Россия
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку кассетными снарядами

ВСУ выпустили 20 натовских снарядов по Донецку и Горловке, включая кассетные

© Фото : ДНР в СЦКК/TelegramСуббоеприпас к снаряду M864 калибром 155 мм производства США в Донецке
Суббоеприпас к снаряду M864 калибром 155 мм производства США в Донецке - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© Фото : ДНР в СЦКК/Telegram
Суббоеприпас к снаряду M864 калибром 155 мм производства США в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили по Донецку и Горловке 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"После 00.00 (совпадает с мск - ред.) зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 11.30 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): четыре снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный), 11.50 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства.
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Кроме того, ВСУ с 12.30 по 14.40 выпустили по Петровскому району Донецка и Горловке 13 снарядов того же калибра, включая кассетные.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% поставленных Киеву боеприпасов такого типа могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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