https://ria.ru/20241002/vsu-1975888549.html
ВСУ потеряли контроль над Красноармейском в Донбассе, пишут СМИ
ВСУ потеряли контроль над Красноармейском в Донбассе, пишут СМИ - РИА Новости, 02.10.2024
ВСУ потеряли контроль над Красноармейском в Донбассе, пишут СМИ
ВСУ фактически утратили контроль над городом Красноармейск в Донбассе из-за разрушения критически важной инфраструктуры в районе, сообщила газета The Washington РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T10:15
2024-10-02T10:15
2024-10-02T11:23
в мире
донбасс
красноармейск
курская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901000487_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_949ed08bf0e3a98394f8e12307c4b2d0.jpg
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. ВСУ фактически утратили контроль над городом Красноармейск в Донбассе из-за разрушения критически важной инфраструктуры в районе, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на украинских военных. "Уничтожение железных дорог и моста означает, что город фактически утерян", — указало издание. При этом аналитик из компании Black Bird Group Паси Паройнен указал, что российские силы за август-сентябрь продвигались в Донбассе со скоростью, которая не наблюдалась с 2022 года. При этом больше всего территорий было освобождено с середины августа по середину сентября, когда ВСУ совершили нападение на Курскую область. Красноармейск (Покровск, Авдеевское направление) — важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе, находится в 66 километрах к северо-западу от Донецка. До начала СВО здесь проживало около 60 тысяч человек. Именно через этот город проходила значительная часть снабжения и подвоза подкреплений к Часову Яру через Константиновку. Также он играл ключевую роль в обеспечении боеприпасами Селидово.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20241002/vsu-1975881040.html
донбасс
красноармейск
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901000487_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_1bf80d5ea84d17cbc901d8852d64b5cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, красноармейск, курская область, вооруженные силы украины
В мире, Донбасс, Красноармейск, Курская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли контроль над Красноармейском в Донбассе, пишут СМИ
WP: ВСУ потеряли контроль над Красноармейском из-за разрушения инфраструктуры