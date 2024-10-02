https://ria.ru/20241002/vsu-1975888549.html

ВСУ потеряли контроль над Красноармейском в Донбассе, пишут СМИ

ВСУ потеряли контроль над Красноармейском в Донбассе, пишут СМИ - РИА Новости, 02.10.2024

ВСУ потеряли контроль над Красноармейском в Донбассе, пишут СМИ

ВСУ фактически утратили контроль над городом Красноармейск в Донбассе из-за разрушения критически важной инфраструктуры в районе, сообщила газета The Washington РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T10:15

2024-10-02T10:15

2024-10-02T11:23

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красноармейск

курская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. ВСУ фактически утратили контроль над городом Красноармейск в Донбассе из-за разрушения критически важной инфраструктуры в районе, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на украинских военных. "Уничтожение железных дорог и моста означает, что город фактически утерян", — указало издание. При этом аналитик из компании Black Bird Group Паси Паройнен указал, что российские силы за август-сентябрь продвигались в Донбассе со скоростью, которая не наблюдалась с 2022 года. При этом больше всего территорий было освобождено с середины августа по середину сентября, когда ВСУ совершили нападение на Курскую область. Красноармейск (Покровск, Авдеевское направление) — важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе, находится в 66 километрах к северо-западу от Донецка. До начала СВО здесь проживало около 60 тысяч человек. Именно через этот город проходила значительная часть снабжения и подвоза подкреплений к Часову Яру через Константиновку. Также он играл ключевую роль в обеспечении боеприпасами Селидово.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20241002/vsu-1975881040.html

донбасс

красноармейск

курская область

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в мире, донбасс, красноармейск, курская область, вооруженные силы украины