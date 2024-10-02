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СМИ заметили странную деталь в действиях ВСУ из-за Угледара
СМИ заметили странную деталь в действиях ВСУ из-за Угледара - РИА Новости, 02.10.2024
СМИ заметили странную деталь в действиях ВСУ из-за Угледара
Генштаб Вооруженных сил Украины больше не упоминает Угледар в своих сводках, пишет издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T09:43
2024-10-02T09:43
2024-10-02T10:43
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Генштаб Вооруженных сил Украины больше не упоминает Угледар в своих сводках, пишет издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале."Генштаб ВСУ перестал упоминать Угледар в своих последних сводках с фронтов", — говорится в публикации.В материале отметили, что украинские военные в последний раз упомянули город утром первого октября.Накануне советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что до освобождения Угледара остались "считаные дни", подразделения ВСУ в городе попали в серьезное окружение.
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СМИ заметили странную деталь в действиях ВСУ из-за Угледара
"Страна.ua": генштаб ВСУ перестал упоминать Угледар в своих сводках