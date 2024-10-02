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СМИ заметили странную деталь в действиях ВСУ из-за Угледара - РИА Новости, 02.10.2024
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09:43 02.10.2024 (обновлено: 10:43 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/vsu-1975881040.html
СМИ заметили странную деталь в действиях ВСУ из-за Угледара
СМИ заметили странную деталь в действиях ВСУ из-за Угледара - РИА Новости, 02.10.2024
СМИ заметили странную деталь в действиях ВСУ из-за Угледара
Генштаб Вооруженных сил Украины больше не упоминает Угледар в своих сводках, пишет издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T09:43
2024-10-02T10:43
в мире
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Генштаб Вооруженных сил Украины больше не упоминает Угледар в своих сводках, пишет издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале."Генштаб ВСУ перестал упоминать Угледар в своих последних сводках с фронтов", — говорится в публикации.В материале отметили, что украинские военные в последний раз упомянули город утром первого октября.Накануне советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что до освобождения Угледара остались "считаные дни", подразделения ВСУ в городе попали в серьезное окружение.
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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, страна.ua, украина, угледар, россия, вооруженные силы рф, политика
В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Страна.ua, Украина, Угледар, Россия, Вооруженные силы РФ, Политика
СМИ заметили странную деталь в действиях ВСУ из-за Угледара

"Страна.ua": генштаб ВСУ перестал упоминать Угледар в своих сводках

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие в Угледаре
Украинские военнослужащие в Угледаре - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие в Угледаре. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Генштаб Вооруженных сил Украины больше не упоминает Угледар в своих сводках, пишет издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале.
«
"Генштаб ВСУ перестал упоминать Угледар в своих последних сводках с фронтов", — говорится в публикации.
В материале отметили, что украинские военные в последний раз упомянули город утром первого октября.
Накануне советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что до освобождения Угледара остались "считаные дни", подразделения ВСУ в городе попали в серьезное окружение.
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