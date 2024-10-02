https://ria.ru/20241002/vsu-1975859242.html

Экс-военный ВСУ рассказал о незаконной мобилизации на Украине

Экс-военный ВСУ рассказал о незаконной мобилизации на Украине - РИА Новости, 02.10.2024

Экс-военный ВСУ рассказал о незаконной мобилизации на Украине

ВСУ мобилизуют мужчин младше 25 лет без военного опыта и образования, несмотря то, что это не предусмотрено законом, рассказал РИА Новости сбежавший во время... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T06:15

2024-10-02T06:15

2024-10-02T06:15

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БЕРЛИН, 2 окт - РИА Новости. ВСУ мобилизуют мужчин младше 25 лет без военного опыта и образования, несмотря то, что это не предусмотрено законом, рассказал РИА Новости сбежавший во время обучения в Польше экс-военнослужащий ВСУ 2000 года рождения. В апреле Владимир Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет. До 25 лет могут быть призваны только лица, имеющие офицерское звание, обучавшиеся на военной кафедре или прошедшие срочную службу в мирное время. Люди без такого опыта могут пойти только добровольцами. "На полигоне на Украине был со мной один пацан, 21 год ему был на тот момент. Но он сбежал", - рассказал собеседник агентства. На уточняющий вопрос, с какого возраста на Украине мобилизуют людей, собеседник агентства ответил, что формально - с 25 лет, но на деле это оказывается не так. "Мне, например, на момент всех этих событий 23 было", - сказал собеседник агентства, попавший в ВСУ после мобилизации. Он отметил, что до этого военного опыта у него не было.

https://ria.ru/20241002/zelenskiy-1975855555.html

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в мире, украина, польша, вооруженные силы украины