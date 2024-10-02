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Экс-военный ВСУ рассказал о незаконной мобилизации на Украине - РИА Новости, 02.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:15 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/vsu-1975859242.html
Экс-военный ВСУ рассказал о незаконной мобилизации на Украине
Экс-военный ВСУ рассказал о незаконной мобилизации на Украине - РИА Новости, 02.10.2024
Экс-военный ВСУ рассказал о незаконной мобилизации на Украине
ВСУ мобилизуют мужчин младше 25 лет без военного опыта и образования, несмотря то, что это не предусмотрено законом, рассказал РИА Новости сбежавший во время... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T06:15
2024-10-02T06:15
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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БЕРЛИН, 2 окт - РИА Новости. ВСУ мобилизуют мужчин младше 25 лет без военного опыта и образования, несмотря то, что это не предусмотрено законом, рассказал РИА Новости сбежавший во время обучения в Польше экс-военнослужащий ВСУ 2000 года рождения. В апреле Владимир Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет. До 25 лет могут быть призваны только лица, имеющие офицерское звание, обучавшиеся на военной кафедре или прошедшие срочную службу в мирное время. Люди без такого опыта могут пойти только добровольцами. "На полигоне на Украине был со мной один пацан, 21 год ему был на тот момент. Но он сбежал", - рассказал собеседник агентства. На уточняющий вопрос, с какого возраста на Украине мобилизуют людей, собеседник агентства ответил, что формально - с 25 лет, но на деле это оказывается не так. "Мне, например, на момент всех этих событий 23 было", - сказал собеседник агентства, попавший в ВСУ после мобилизации. Он отметил, что до этого военного опыта у него не было.
https://ria.ru/20241002/zelenskiy-1975855555.html
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в мире, украина, польша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Польша, Вооруженные силы Украины
Экс-военный ВСУ рассказал о незаконной мобилизации на Украине

Экс-военный ВСУ: на Украине незаконно мобилизуют мужчин без военного опыта

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военный. Архивное фото
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БЕРЛИН, 2 окт - РИА Новости. ВСУ мобилизуют мужчин младше 25 лет без военного опыта и образования, несмотря то, что это не предусмотрено законом, рассказал РИА Новости сбежавший во время обучения в Польше экс-военнослужащий ВСУ 2000 года рождения.
В апреле Владимир Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет. До 25 лет могут быть призваны только лица, имеющие офицерское звание, обучавшиеся на военной кафедре или прошедшие срочную службу в мирное время. Люди без такого опыта могут пойти только добровольцами.
"На полигоне на Украине был со мной один пацан, 21 год ему был на тот момент. Но он сбежал", - рассказал собеседник агентства.
На уточняющий вопрос, с какого возраста на Украине мобилизуют людей, собеседник агентства ответил, что формально - с 25 лет, но на деле это оказывается не так.
"Мне, например, на момент всех этих событий 23 было", - сказал собеседник агентства, попавший в ВСУ после мобилизации. Он отметил, что до этого военного опыта у него не было.
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