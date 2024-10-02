https://ria.ru/20241002/vsu-1975859242.html
Экс-военный ВСУ рассказал о незаконной мобилизации на Украине
Экс-военный ВСУ рассказал о незаконной мобилизации на Украине - РИА Новости, 02.10.2024
Экс-военный ВСУ рассказал о незаконной мобилизации на Украине
ВСУ мобилизуют мужчин младше 25 лет без военного опыта и образования, несмотря то, что это не предусмотрено законом, рассказал РИА Новости сбежавший во время... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T06:15
2024-10-02T06:15
2024-10-02T06:15
специальная военная операция на украине
в мире
украина
польша
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972918289_0:62:2701:1581_1920x0_80_0_0_3c27b3c9412f29a2351c47f8d63aad0e.jpg
БЕРЛИН, 2 окт - РИА Новости. ВСУ мобилизуют мужчин младше 25 лет без военного опыта и образования, несмотря то, что это не предусмотрено законом, рассказал РИА Новости сбежавший во время обучения в Польше экс-военнослужащий ВСУ 2000 года рождения. В апреле Владимир Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет. До 25 лет могут быть призваны только лица, имеющие офицерское звание, обучавшиеся на военной кафедре или прошедшие срочную службу в мирное время. Люди без такого опыта могут пойти только добровольцами. "На полигоне на Украине был со мной один пацан, 21 год ему был на тот момент. Но он сбежал", - рассказал собеседник агентства. На уточняющий вопрос, с какого возраста на Украине мобилизуют людей, собеседник агентства ответил, что формально - с 25 лет, но на деле это оказывается не так. "Мне, например, на момент всех этих событий 23 было", - сказал собеседник агентства, попавший в ВСУ после мобилизации. Он отметил, что до этого военного опыта у него не было.
https://ria.ru/20241002/zelenskiy-1975855555.html
украина
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972918289_87:0:2487:1800_1920x0_80_0_0_15296c25e466a18075f3377831e64d83.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, польша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Польша, Вооруженные силы Украины
Экс-военный ВСУ рассказал о незаконной мобилизации на Украине
Экс-военный ВСУ: на Украине незаконно мобилизуют мужчин без военного опыта
БЕРЛИН, 2 окт - РИА Новости. ВСУ мобилизуют мужчин младше 25 лет без военного опыта и образования, несмотря то, что это не предусмотрено законом, рассказал РИА Новости сбежавший во время обучения в Польше экс-военнослужащий ВСУ 2000 года рождения.
В апреле Владимир Зеленский
подписал закон о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет. До 25 лет могут быть призваны только лица, имеющие офицерское звание, обучавшиеся на военной кафедре или прошедшие срочную службу в мирное время. Люди без такого опыта могут пойти только добровольцами.
"На полигоне на Украине
был со мной один пацан, 21 год ему был на тот момент. Но он сбежал", - рассказал собеседник агентства.
На уточняющий вопрос, с какого возраста на Украине мобилизуют людей, собеседник агентства ответил, что формально - с 25 лет, но на деле это оказывается не так.
"Мне, например, на момент всех этих событий 23 было", - сказал собеседник агентства, попавший в ВСУ после мобилизации. Он отметил, что до этого военного опыта у него не было.