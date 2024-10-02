https://ria.ru/20241002/vsu--1976020354.html

Командира ВСУ будут заочно судить за приказ обстрелять Скадовск

Командира ВСУ будут заочно судить за приказ обстрелять Скадовск - РИА Новости, 02.10.2024

Командира ВСУ будут заочно судить за приказ обстрелять Скадовск

СК направил в суд дело украинского командира, приказавшего обстрелять Скадовск Херсонской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T18:54

2024-10-02T18:54

2024-10-02T19:32

происшествия

скадовск

херсонская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. СК направил в суд дело украинского командира, приказавшего обстрелять Скадовск Херсонской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Завершено расследование уголовного дела в отношении командира 107-й реактивно-артиллерийской бригады Украины полковника Александра Келембета. Он заочно обвиняется в совершении террористического акта", — сказали в СК.Следствие установило, что 9 ноября 2023 года полковник приказал своим подчиненным нанести удар двумя ракетами HIMARS по Скадовску.При теракте погибли десять человек, в том числе офицеры СК. Одиннадцать человек получили ранения разной степени тяжести.Дело с утвержденным обвинительным заключением передали в военный суд для рассмотрения по существу, Келембета объявили в международный розыск.

https://ria.ru/20240910/naemnik-1971895047.html

скадовск

херсонская область

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происшествия, скадовск, херсонская область , россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины