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Командира ВСУ будут заочно судить за приказ обстрелять Скадовск
Командира ВСУ будут заочно судить за приказ обстрелять Скадовск - РИА Новости, 02.10.2024
Командира ВСУ будут заочно судить за приказ обстрелять Скадовск
СК направил в суд дело украинского командира, приказавшего обстрелять Скадовск Херсонской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T18:54
2024-10-02T18:54
2024-10-02T19:32
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. СК направил в суд дело украинского командира, приказавшего обстрелять Скадовск Херсонской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Завершено расследование уголовного дела в отношении командира 107-й реактивно-артиллерийской бригады Украины полковника Александра Келембета. Он заочно обвиняется в совершении террористического акта", — сказали в СК.Следствие установило, что 9 ноября 2023 года полковник приказал своим подчиненным нанести удар двумя ракетами HIMARS по Скадовску.При теракте погибли десять человек, в том числе офицеры СК. Одиннадцать человек получили ранения разной степени тяжести.Дело с утвержденным обвинительным заключением передали в военный суд для рассмотрения по существу, Келембета объявили в международный розыск.
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происшествия, скадовск, херсонская область , россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Происшествия, Скадовск, Херсонская область , Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
Командира ВСУ будут заочно судить за приказ обстрелять Скадовск
СК: командира ВСУ будут заочно судить за обстрел Скадовска с десятью погибшими