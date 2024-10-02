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Командира ВСУ будут заочно судить за приказ обстрелять Скадовск - РИА Новости, 02.10.2024
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18:54 02.10.2024 (обновлено: 19:32 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/vsu--1976020354.html
Командира ВСУ будут заочно судить за приказ обстрелять Скадовск
Командира ВСУ будут заочно судить за приказ обстрелять Скадовск - РИА Новости, 02.10.2024
Командира ВСУ будут заочно судить за приказ обстрелять Скадовск
СК направил в суд дело украинского командира, приказавшего обстрелять Скадовск Херсонской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T18:54
2024-10-02T19:32
происшествия
скадовск
херсонская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. СК направил в суд дело украинского командира, приказавшего обстрелять Скадовск Херсонской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Завершено расследование уголовного дела в отношении командира 107-й реактивно-артиллерийской бригады Украины полковника Александра Келембета. Он заочно обвиняется в совершении террористического акта", — сказали в СК.Следствие установило, что 9 ноября 2023 года полковник приказал своим подчиненным нанести удар двумя ракетами HIMARS по Скадовску.При теракте погибли десять человек, в том числе офицеры СК. Одиннадцать человек получили ранения разной степени тяжести.Дело с утвержденным обвинительным заключением передали в военный суд для рассмотрения по существу, Келембета объявили в международный розыск.
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происшествия, скадовск, херсонская область , россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Происшествия, Скадовск, Херсонская область , Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
Командира ВСУ будут заочно судить за приказ обстрелять Скадовск

СК: командира ВСУ будут заочно судить за обстрел Скадовска с десятью погибшими

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкКресла для судей в зале заседаний
Кресла для судей в зале заседаний - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Кресла для судей в зале заседаний. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. СК направил в суд дело украинского командира, приказавшего обстрелять Скадовск Херсонской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении командира 107-й реактивно-артиллерийской бригады Украины полковника Александра Келембета. Он заочно обвиняется в совершении террористического акта", — сказали в СК.
Следствие установило, что 9 ноября 2023 года полковник приказал своим подчиненным нанести удар двумя ракетами HIMARS по Скадовску.
При теракте погибли десять человек, в том числе офицеры СК. Одиннадцать человек получили ранения разной степени тяжести.
Дело с утвержденным обвинительным заключением передали в военный суд для рассмотрения по существу, Келембета объявили в международный розыск.
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ПроисшествияСкадовскХерсонская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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