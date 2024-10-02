https://ria.ru/20241002/vrach-1976023886.html

Врач рассказала о лечении аритмии у детей в утробе матери

Врач рассказала о лечении аритмии у детей в утробе матери - РИА Новости, 02.10.2024

Врач рассказала о лечении аритмии у детей в утробе матери

Наблюдение за аритмией у плода и ее своевременное лечение на сегодняшний день позволяют женщине родить доношенного здорового ребенка, заявила доктор медицинских РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T19:11

2024-10-02T19:11

2024-10-02T19:43

общество

россия

мать и дитя

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934895872_0:0:2899:1631_1920x0_80_0_0_97e8ce1ee97e0e944cddbc05e54e3fa8.jpg

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Наблюдение за аритмией у плода и ее своевременное лечение на сегодняшний день позволяют женщине родить доношенного здорового ребенка, заявила доктор медицинских наук, врач НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова Минздрава России Екатерина Бокерия. "Аритмия, естественно, должна быть пролечена... Мы обязательно обследуем женщин, женщины у нас не остаются без внимания. Мы все контролируем, и ЭКГ, и холтеры, и иногда СМАД делаем, гормоны щитовидной железы. Поэтому они, естественно, получают полный объем помощи. Но вот это наблюдение, лечение в руках опытной команды позволяет родоразрешать женщин в доношенном сроке и получать здоровых детей", - сказала Бокерия на всероссийском научно-образовательном форуме "Мать и дитя". В свою очередь, заведующая второго акушерского отделения патологии беременности НМИЦ Нана Тетруашвили отметила, что медико-генетическое консультирование на основании полученных результатов тестирования позволяет врачу не только определить прогноз текущей беременности, но и установить риски для будущего ребенка, помочь в пренатальной диагностике при последующих беременностях. "Что касается неинвазивного пренатального теста (НИПТ), он позволяет с высокой точностью оценить риски хромосомных аномалий плода, его проведение возможно на ранних сроках беременности, уже начиная с 10 недель. Как правило, результат НИПТ дает беременной женщине больше уверенности, что с малышом все хорошо. Но в некоторых случаях если НИПТ выявляет высокий риск генетической патологии, проводится инвазивная пренатальная диагностика", - сказала РИА Новости руководитель направления пренатальной диагностики компании "Эвоген" Мадина Капланова. По ее словам, материал, полученный при инвазивной диагностике, можно проанализировать с помощью полногеномного исследования (полный анализ ДНК) и установить диагноз моногенного заболевания у будущего ребенка. Форум "Мать и дитя" – крупнейшее федеральное мероприятие в области акушерства, гинекологии, неонатологии, перинатологии и смежных дисциплин. Ежегодно форум способствует консолидации ученых, практических врачей различных специальностей, чья деятельность связана с укреплением здоровья матери и ребенка, для актуализации ключевых проблем, тенденций, новых достижений и перспектив развития сферы материнства и детства, сообщается на сайте форума.

https://ria.ru/20240405/beremennost-1937937831.html

https://ria.ru/20240831/vetryanka-1969621045.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, мать и дитя