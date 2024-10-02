https://ria.ru/20241002/vozgoranie-1975868508.html

В Ростовской области потушили крупный пожар

В Ростовской области потушили крупный пожар - РИА Новости, 02.10.2024

В Ростовской области потушили крупный пожар

Пожарные полностью ликвидировали возгорание камыша в Азовском районе Ростовской области, выгорело около 30 гектаров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T08:32

2024-10-02T08:32

2024-10-02T08:32

происшествия

азовский район

ростовская область

россия

природные пожары в россии

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 окт - РИА Новости. Пожарные полностью ликвидировали возгорание камыша в Азовском районе Ростовской области, выгорело около 30 гектаров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. Камыш загорелся на окраине Обильненского сельского поселения в понедельник вечером на площади 800 квадратных метров. Тушение осложнял сильный порывистый ветер. Спустя примерно сутки пожар удалось локализовать. "В 06.00 мск (среды) пожар полностью ликвидирован", - сказал представитель ведомства. Он уточнил, что площадь, пройденная огнем, составила около 30 гектаров. К тушению привлекался пожарный поезд и авиация.

https://ria.ru/20241001/pozhar-1975682671.html

https://ria.ru/20240418/pozhar-1940790935.html

азовский район

ростовская область

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, азовский район, ростовская область, россия, природные пожары в россии