https://ria.ru/20241002/vozgoranie-1975868508.html
В Ростовской области потушили крупный пожар
В Ростовской области потушили крупный пожар - РИА Новости, 02.10.2024
В Ростовской области потушили крупный пожар
Пожарные полностью ликвидировали возгорание камыша в Азовском районе Ростовской области, выгорело около 30 гектаров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T08:32
2024-10-02T08:32
2024-10-02T08:32
происшествия
азовский район
ростовская область
россия
природные пожары в россии
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 окт - РИА Новости. Пожарные полностью ликвидировали возгорание камыша в Азовском районе Ростовской области, выгорело около 30 гектаров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. Камыш загорелся на окраине Обильненского сельского поселения в понедельник вечером на площади 800 квадратных метров. Тушение осложнял сильный порывистый ветер. Спустя примерно сутки пожар удалось локализовать. "В 06.00 мск (среды) пожар полностью ликвидирован", - сказал представитель ведомства. Он уточнил, что площадь, пройденная огнем, составила около 30 гектаров. К тушению привлекался пожарный поезд и авиация.
https://ria.ru/20241001/pozhar-1975682671.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, азовский район, ростовская область, россия, природные пожары в россии
Происшествия, Азовский район, Ростовская область, Россия, Природные пожары в России
В Ростовской области потушили крупный пожар
В Ростовской области потушили возгорание камыша на 30 гектарах
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 окт - РИА Новости. Пожарные полностью ликвидировали возгорание камыша в Азовском районе Ростовской области, выгорело около 30 гектаров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
Камыш загорелся на окраине Обильненского сельского поселения в понедельник вечером на площади 800 квадратных метров. Тушение осложнял сильный порывистый ветер. Спустя примерно сутки пожар удалось локализовать.
"В 06.00 мск (среды) пожар полностью ликвидирован", - сказал представитель ведомства. Он уточнил, что площадь, пройденная огнем, составила около 30 гектаров.
К тушению привлекался пожарный поезд и авиация.