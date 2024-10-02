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В Ростовской области потушили крупный пожар - РИА Новости, 02.10.2024
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08:32 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/vozgoranie-1975868508.html
В Ростовской области потушили крупный пожар
В Ростовской области потушили крупный пожар - РИА Новости, 02.10.2024
В Ростовской области потушили крупный пожар
Пожарные полностью ликвидировали возгорание камыша в Азовском районе Ростовской области, выгорело около 30 гектаров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T08:32
2024-10-02T08:32
происшествия
азовский район
ростовская область
россия
природные пожары в россии
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 окт - РИА Новости. Пожарные полностью ликвидировали возгорание камыша в Азовском районе Ростовской области, выгорело около 30 гектаров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. Камыш загорелся на окраине Обильненского сельского поселения в понедельник вечером на площади 800 квадратных метров. Тушение осложнял сильный порывистый ветер. Спустя примерно сутки пожар удалось локализовать. "В 06.00 мск (среды) пожар полностью ликвидирован", - сказал представитель ведомства. Он уточнил, что площадь, пройденная огнем, составила около 30 гектаров. К тушению привлекался пожарный поезд и авиация.
https://ria.ru/20241001/pozhar-1975682671.html
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происшествия, азовский район, ростовская область, россия, природные пожары в россии
Происшествия, Азовский район, Ростовская область, Россия, Природные пожары в России
В Ростовской области потушили крупный пожар

В Ростовской области потушили возгорание камыша на 30 гектарах

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 окт - РИА Новости. Пожарные полностью ликвидировали возгорание камыша в Азовском районе Ростовской области, выгорело около 30 гектаров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
Камыш загорелся на окраине Обильненского сельского поселения в понедельник вечером на площади 800 квадратных метров. Тушение осложнял сильный порывистый ветер. Спустя примерно сутки пожар удалось локализовать.
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"В 06.00 мск (среды) пожар полностью ликвидирован", - сказал представитель ведомства. Он уточнил, что площадь, пройденная огнем, составила около 30 гектаров.
К тушению привлекался пожарный поезд и авиация.
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ПроисшествияАзовский районРостовская областьРоссияПриродные пожары в России
 
 
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