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Володин поздравил еврейскую общину с иудейским Новым годом - РИА Новости, 02.10.2024
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16:34 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/volodin-1975989787.html
Володин поздравил еврейскую общину с иудейским Новым годом
Володин поздравил еврейскую общину с иудейским Новым годом - РИА Новости, 02.10.2024
Володин поздравил еврейскую общину с иудейским Новым годом
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил еврейскую общину России с праздником Рош а-Шана - иудейским Новым годом - и отметил, что он укрепляет в людях... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T16:34
2024-10-02T16:34
россия
вячеслав володин
госдума рф
рош ха-шана
общество
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил еврейскую общину России с праздником Рош а-Шана - иудейским Новым годом - и отметил, что он укрепляет в людях стремление к духовному очищению и идеалам милосердия, поздравление опубликовано на сайте ГД. "Поздравляю еврейскую общину России с Рош а-Шана. Знаменуя наступление нового года по иудейскому календарю, этот светлый праздник укрепляет в людях стремление к духовному очищению, идеалам милосердия, дает возможность подвести итоги и построить планы на будущее", - приводятся слова Володина на сайте ГД. Спикер ГД добавил, что бережно сохраняя традиции и обычаи, еврейская община приобщает молодое поколение к нравственным ценностям своего народа, вносит вклад в воспитание молодежи, многое делает для поддержания межрелигиозного и межнационального согласия. "Желаю крепкого здоровья, душевного тепла и всего самого доброго", - заключил Володин. Праздник Рош а-Шана – иудейский Новый год, который в этом году начнется вечером 2 октября и закончится вечером 4 октября. Рош а-Шана открывает цикл осенних праздников, который длится почти целый месяц. Он состоит, помимо Нового года, из Йом Кипура, праздников Суккот и Симхат Тора.
https://ria.ru/20241002/putin-1975884398.html
https://ria.ru/20241002/rosh_kha-shana--1975501820.html
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россия, вячеслав володин, госдума рф, рош ха-шана, общество
Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Рош Ха-Шана, Общество
Володин поздравил еврейскую общину с иудейским Новым годом

Володин: праздник Рош ха-Шана укрепляет в людях стремление к духовному очищению

© AP Photo / Matthew MeadТрадиционное блюдо на Рош ха-Шана - запеченые яблоки с медовыми финиками
Традиционное блюдо на Рош ха-Шана - запеченые яблоки с медовыми финиками - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© AP Photo / Matthew Mead
Традиционное блюдо на Рош ха-Шана - запеченые яблоки с медовыми финиками. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил еврейскую общину России с праздником Рош а-Шана - иудейским Новым годом - и отметил, что он укрепляет в людях стремление к духовному очищению и идеалам милосердия, поздравление опубликовано на сайте ГД.
"Поздравляю еврейскую общину России с Рош а-Шана. Знаменуя наступление нового года по иудейскому календарю, этот светлый праздник укрепляет в людях стремление к духовному очищению, идеалам милосердия, дает возможность подвести итоги и построить планы на будущее", - приводятся слова Володина на сайте ГД.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана
Вчера, 10:00
Спикер ГД добавил, что бережно сохраняя традиции и обычаи, еврейская община приобщает молодое поколение к нравственным ценностям своего народа, вносит вклад в воспитание молодежи, многое делает для поддержания межрелигиозного и межнационального согласия.
"Желаю крепкого здоровья, душевного тепла и всего самого доброго", - заключил Володин.
Праздник Рош а-Шана – иудейский Новый год, который в этом году начнется вечером 2 октября и закончится вечером 4 октября. Рош а-Шана открывает цикл осенних праздников, который длится почти целый месяц. Он состоит, помимо Нового года, из Йом Кипура, праздников Суккот и Симхат Тора.
Празднование Рош ха-Шана - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Рош ха-Шана (еврейский Новый год)
Вчера, 06:59
 
РоссияВячеслав ВолодинГосдума РФРош Ха-ШанаОбщество
 
 
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