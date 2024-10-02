https://ria.ru/20241002/volodin-1975989787.html

Володин поздравил еврейскую общину с иудейским Новым годом

Володин поздравил еврейскую общину с иудейским Новым годом - РИА Новости, 02.10.2024

Володин поздравил еврейскую общину с иудейским Новым годом

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил еврейскую общину России с праздником Рош а-Шана - иудейским Новым годом - и отметил, что он укрепляет в людях... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T16:34

2024-10-02T16:34

2024-10-02T16:34

россия

вячеслав володин

госдума рф

рош ха-шана

общество

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил еврейскую общину России с праздником Рош а-Шана - иудейским Новым годом - и отметил, что он укрепляет в людях стремление к духовному очищению и идеалам милосердия, поздравление опубликовано на сайте ГД. "Поздравляю еврейскую общину России с Рош а-Шана. Знаменуя наступление нового года по иудейскому календарю, этот светлый праздник укрепляет в людях стремление к духовному очищению, идеалам милосердия, дает возможность подвести итоги и построить планы на будущее", - приводятся слова Володина на сайте ГД. Спикер ГД добавил, что бережно сохраняя традиции и обычаи, еврейская община приобщает молодое поколение к нравственным ценностям своего народа, вносит вклад в воспитание молодежи, многое делает для поддержания межрелигиозного и межнационального согласия. "Желаю крепкого здоровья, душевного тепла и всего самого доброго", - заключил Володин. Праздник Рош а-Шана – иудейский Новый год, который в этом году начнется вечером 2 октября и закончится вечером 4 октября. Рош а-Шана открывает цикл осенних праздников, который длится почти целый месяц. Он состоит, помимо Нового года, из Йом Кипура, праздников Суккот и Симхат Тора.

https://ria.ru/20241002/putin-1975884398.html

https://ria.ru/20241002/rosh_kha-shana--1975501820.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вячеслав володин, госдума рф, рош ха-шана, общество