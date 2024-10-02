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Украинские войска второй раз обстреляли больницу в Запорожской области - РИА Новости, 02.10.2024
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11:03 02.10.2024 (обновлено: 11:04 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/vojska-1975897645.html
Украинские войска второй раз обстреляли больницу в Запорожской области
Украинские войска второй раз обстреляли больницу в Запорожской области - РИА Новости, 02.10.2024
Украинские войска второй раз обстреляли больницу в Запорожской области
Украинские войска вновь обстреляли больницу с пациентами городе Каменка-Днепровская Запорожской области, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T11:03
2024-10-02T11:04
запорожская область
россия
днепропетровская область
владимир рогов
евгений балицкий
вооруженные силы украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли больницу с пациентами городе Каменка-Днепровская Запорожской области, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале. "Боевики ВСУ во второй раз за сутки обстреляли городскую больницу в городе Каменка-Днепровская Запорожской области. В результате артиллерийского обстрела бандеровцы повредили кровлю крыши больницы, фасад здания и окна отделения терапии, в которой на момент обстрела находилось несколько десятков пациентов - местных мирных жителей", - написал Рогов. Кроме того, по его словам, под артобстрел с применением кассетных боеприпасов попал молокозавод "Племзавод Степной". "Слава Богу, в обоих случаях чудом никто не пострадал", - подчеркнул Рогов. По его словам, обстрелы велись с территории города Никополя Днепропетровской области, расположенного на правом берегу Днепра. Накануне Рогов сообщал, что от прилета украинского снаряда пострадал фасад больницы в Каменке-Днепровской. Тогда же губернатор Запорожской области Евгений Балицкий информировал, что ВСУ обстреляли библиотеку в этом городе, погиб один человек, а сотрудница и посетитель получили травмы.
https://ria.ru/20240412/obstrel-1939729067.html
https://ria.ru/20240823/vsu-1968111473.html
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запорожская область, россия, днепропетровская область, владимир рогов, евгений балицкий, вооруженные силы украины, происшествия
Запорожская область, Россия, Днепропетровская область, Владимир Рогов, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинские войска второй раз обстреляли больницу в Запорожской области

Рогов: ВСУ второй раз обстреляли больницу с пациентами в Запорожской области

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли больницу с пациентами городе Каменка-Днепровская Запорожской области, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
"Боевики ВСУ во второй раз за сутки обстреляли городскую больницу в городе Каменка-Днепровская Запорожской области. В результате артиллерийского обстрела бандеровцы повредили кровлю крыши больницы, фасад здания и окна отделения терапии, в которой на момент обстрела находилось несколько десятков пациентов - местных мирных жителей", - написал Рогов.
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Кроме того, по его словам, под артобстрел с применением кассетных боеприпасов попал молокозавод "Племзавод Степной".
"Слава Богу, в обоих случаях чудом никто не пострадал", - подчеркнул Рогов.
По его словам, обстрелы велись с территории города Никополя Днепропетровской области, расположенного на правом берегу Днепра.
Накануне Рогов сообщал, что от прилета украинского снаряда пострадал фасад больницы в Каменке-Днепровской. Тогда же губернатор Запорожской области Евгений Балицкий информировал, что ВСУ обстреляли библиотеку в этом городе, погиб один человек, а сотрудница и посетитель получили травмы.
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Запорожская областьРоссияДнепропетровская областьВладимир РоговЕвгений БалицкийВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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