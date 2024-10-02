https://ria.ru/20241002/vojska-1975897645.html

Украинские войска второй раз обстреляли больницу в Запорожской области

Украинские войска второй раз обстреляли больницу в Запорожской области - РИА Новости, 02.10.2024

Украинские войска второй раз обстреляли больницу в Запорожской области

Украинские войска вновь обстреляли больницу с пациентами городе Каменка-Днепровская Запорожской области, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T11:03

2024-10-02T11:03

2024-10-02T11:04

запорожская область

россия

днепропетровская область

владимир рогов

евгений балицкий

вооруженные силы украины

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли больницу с пациентами городе Каменка-Днепровская Запорожской области, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале. "Боевики ВСУ во второй раз за сутки обстреляли городскую больницу в городе Каменка-Днепровская Запорожской области. В результате артиллерийского обстрела бандеровцы повредили кровлю крыши больницы, фасад здания и окна отделения терапии, в которой на момент обстрела находилось несколько десятков пациентов - местных мирных жителей", - написал Рогов. Кроме того, по его словам, под артобстрел с применением кассетных боеприпасов попал молокозавод "Племзавод Степной". "Слава Богу, в обоих случаях чудом никто не пострадал", - подчеркнул Рогов. По его словам, обстрелы велись с территории города Никополя Днепропетровской области, расположенного на правом берегу Днепра. Накануне Рогов сообщал, что от прилета украинского снаряда пострадал фасад больницы в Каменке-Днепровской. Тогда же губернатор Запорожской области Евгений Балицкий информировал, что ВСУ обстреляли библиотеку в этом городе, погиб один человек, а сотрудница и посетитель получили травмы.

https://ria.ru/20240412/obstrel-1939729067.html

https://ria.ru/20240823/vsu-1968111473.html

запорожская область

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днепропетровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

запорожская область, россия, днепропетровская область, владимир рогов, евгений балицкий, вооруженные силы украины, происшествия