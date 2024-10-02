https://ria.ru/20241002/voennye-1975967957.html

Подсудимых, проходящих военную службу, освободили от ответственности

Подсудимых, проходящих военную службу, освободили от ответственности - РИА Новости, 02.10.2024

Подсудимых, проходящих военную службу, освободили от ответственности

Подсудимых, проходящих военную службу, будут освобождать от уголовной ответственности, соответствующий закон подписал Владимир Путин, документ разместили на... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T15:30

2024-10-02T15:30

2024-10-02T16:20

безопасность

россия

владимир путин

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Подсудимых, проходящих военную службу, будут освобождать от уголовной ответственности, соответствующий закон подписал Владимир Путин, документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.Закон дополняет Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Обвиняемых, проходящих службу по мобилизации или по контракту, предписывается освобождать от ответственности на стадии судопроизводства.Кроме того, действие документа распространяется и на осужденных, чей приговор не вступил в законную силу.Также президент подписал закон, разрешающий заключать контракты на военную службу с обвиняемыми на этапе судопроизводства в период мобилизации, военного положения и в военное время.Госдума и Совет Федерации одобрили оба документа 24 и 25 сентября соответственно.

https://ria.ru/20240907/lgoty-1971206456.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, владимир путин