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Подсудимых, проходящих военную службу, освободили от ответственности - РИА Новости, 02.10.2024
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15:30 02.10.2024 (обновлено: 16:20 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/voennye-1975967957.html
Подсудимых, проходящих военную службу, освободили от ответственности
Подсудимых, проходящих военную службу, освободили от ответственности - РИА Новости, 02.10.2024
Подсудимых, проходящих военную службу, освободили от ответственности
Подсудимых, проходящих военную службу, будут освобождать от уголовной ответственности, соответствующий закон подписал Владимир Путин, документ разместили на... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T15:30
2024-10-02T16:20
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Подсудимых, проходящих военную службу, будут освобождать от уголовной ответственности, соответствующий закон подписал Владимир Путин, документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.Закон дополняет Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Обвиняемых, проходящих службу по мобилизации или по контракту, предписывается освобождать от ответственности на стадии судопроизводства.Кроме того, действие документа распространяется и на осужденных, чей приговор не вступил в законную силу.Также президент подписал закон, разрешающий заключать контракты на военную службу с обвиняемыми на этапе судопроизводства в период мобилизации, военного положения и в военное время.Госдума и Совет Федерации одобрили оба документа 24 и 25 сентября соответственно.
https://ria.ru/20240907/lgoty-1971206456.html
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безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Подсудимых, проходящих военную службу, освободили от ответственности

Подсудимых, проходящих военную службу, освободили от уголовной ответственности

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоенные
Военные - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Подсудимых, проходящих военную службу, будут освобождать от уголовной ответственности, соответствующий закон подписал Владимир Путин, документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон дополняет Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.
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Обвиняемых, проходящих службу по мобилизации или по контракту, предписывается освобождать от ответственности на стадии судопроизводства.
Кроме того, действие документа распространяется и на осужденных, чей приговор не вступил в законную силу.
Также президент подписал закон, разрешающий заключать контракты на военную службу с обвиняемыми на этапе судопроизводства в период мобилизации, военного положения и в военное время.
Госдума и Совет Федерации одобрили оба документа 24 и 25 сентября соответственно.
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