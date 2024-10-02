https://ria.ru/20241002/voditeli-1976033203.html

Водителей большегрузов хотят обязать проходить весогабаритный контроль

Водителей большегрузов хотят обязать проходить весогабаритный контроль - РИА Новости, 02.10.2024

Водителей большегрузов хотят обязать проходить весогабаритный контроль

Водителей большегрузов могут в дальнейшем обязать проводить весовой и габаритный контроль, сообщили в Минтрансе РФ. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T20:10

2024-10-02T20:10

2024-10-02T20:22

общество

авто

россия

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Водителей большегрузов могут в дальнейшем обязать проводить весовой и габаритный контроль, сообщили в Минтрансе РФ. "Водителей большегрузов обяжут проходить весогабаритный контроль. Соответствующий законопроект подготовил Минтранс. Документ в первом чтении сегодня приняла Госдума", - говорится в сообщении. В министерстве отметили, что законопроект обяжет водителей грузовиков остановиться по требованию инспектора Ространснадзора на пункте контроля, предъявить документы и проследовать на измерительное оборудование. Сейчас некоторые грузоперевозки уклоняются от такого контроля из-за того, что данная мера не закреплена. Часть выгружает перевозимый груз на площадке контроля и только после этого заезжает на весы. "Предлагаемый механизм повысит безопасность и сохранность дорог. В случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2025 года", - заключили в министерстве.

https://ria.ru/20240408/putin-1938517567.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, авто, россия, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)