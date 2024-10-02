Рейтинг@Mail.ru
Водителей большегрузов хотят обязать проходить весогабаритный контроль - РИА Новости, 02.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:10 02.10.2024 (обновлено: 20:22 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/voditeli-1976033203.html
Водителей большегрузов хотят обязать проходить весогабаритный контроль
Водителей большегрузов хотят обязать проходить весогабаритный контроль - РИА Новости, 02.10.2024
Водителей большегрузов хотят обязать проходить весогабаритный контроль
Водителей большегрузов могут в дальнейшем обязать проводить весовой и габаритный контроль, сообщили в Минтрансе РФ. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T20:10
2024-10-02T20:22
общество
авто
россия
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1976033725_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1e70686e00c3a46e10927c08acf6e1ac.jpg
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Водителей большегрузов могут в дальнейшем обязать проводить весовой и габаритный контроль, сообщили в Минтрансе РФ. "Водителей большегрузов обяжут проходить весогабаритный контроль. Соответствующий законопроект подготовил Минтранс. Документ в первом чтении сегодня приняла Госдума", - говорится в сообщении. В министерстве отметили, что законопроект обяжет водителей грузовиков остановиться по требованию инспектора Ространснадзора на пункте контроля, предъявить документы и проследовать на измерительное оборудование. Сейчас некоторые грузоперевозки уклоняются от такого контроля из-за того, что данная мера не закреплена. Часть выгружает перевозимый груз на площадке контроля и только после этого заезжает на весы. "Предлагаемый механизм повысит безопасность и сохранность дорог. В случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2025 года", - заключили в министерстве.
https://ria.ru/20240408/putin-1938517567.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1976033725_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_9108a7b9016fbf18f0822e0919886657.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, авто, россия, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
Общество, Авто, Россия, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)
Водителей большегрузов хотят обязать проходить весогабаритный контроль

Минтранс предложил обязать большегрузов проходить весовой и габаритный контроль

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГрузовой автомобиль движется по федеральной трассе Р-257 "Енисей" в Новоселовском районе Красноярского края
Грузовой автомобиль движется по федеральной трассе Р-257 Енисей в Новоселовском районе Красноярского края - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Грузовой автомобиль движется по федеральной трассе Р-257 "Енисей" в Новоселовском районе Красноярского края. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Водителей большегрузов могут в дальнейшем обязать проводить весовой и габаритный контроль, сообщили в Минтрансе РФ.
«
"Водителей большегрузов обяжут проходить весогабаритный контроль. Соответствующий законопроект подготовил Минтранс. Документ в первом чтении сегодня приняла Госдума", - говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что законопроект обяжет водителей грузовиков остановиться по требованию инспектора Ространснадзора на пункте контроля, предъявить документы и проследовать на измерительное оборудование. Сейчас некоторые грузоперевозки уклоняются от такого контроля из-за того, что данная мера не закреплена. Часть выгружает перевозимый груз на площадке контроля и только после этого заезжает на весы.
"Предлагаемый механизм повысит безопасность и сохранность дорог. В случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2025 года", - заключили в министерстве.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
Путин поручил проработать меры по увеличению поставок седельных тягачей
8 апреля, 10:43
 
ОбществоАвтоРоссияГосдума РФФедеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала