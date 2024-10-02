Водителей большегрузов хотят обязать проходить весогабаритный контроль
Минтранс предложил обязать большегрузов проходить весовой и габаритный контроль
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГрузовой автомобиль движется по федеральной трассе Р-257 "Енисей" в Новоселовском районе Красноярского края
Грузовой автомобиль движется по федеральной трассе Р-257 "Енисей" в Новоселовском районе Красноярского края. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Водителей большегрузов могут в дальнейшем обязать проводить весовой и габаритный контроль, сообщили в Минтрансе РФ.
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"Водителей большегрузов обяжут проходить весогабаритный контроль. Соответствующий законопроект подготовил Минтранс. Документ в первом чтении сегодня приняла Госдума", - говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что законопроект обяжет водителей грузовиков остановиться по требованию инспектора Ространснадзора на пункте контроля, предъявить документы и проследовать на измерительное оборудование. Сейчас некоторые грузоперевозки уклоняются от такого контроля из-за того, что данная мера не закреплена. Часть выгружает перевозимый груз на площадке контроля и только после этого заезжает на весы.
"Предлагаемый механизм повысит безопасность и сохранность дорог. В случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2025 года", - заключили в министерстве.