ВОЗ предупредила о риске распространения смертельно опасного вируса
ВОЗ заявила об угрозе мировой эпидемии смертельно опасного вируса Марбург
Вирус Марбург под электронным микроскопом. Архивное фото
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"По состоянию на 29 сентября 2024 года было зарегистрировано в общей сложности 26 подтвержденных случаев заболевания, включая восемь смертей. Случаи заболевания зарегистрированы в семи из 30 областей Руанды. ВОЗ оценивает риск этой вспышки как очень высокий на национальном уровне, высокий на региональном уровне и низкий на глобальном уровне", — говорится в сообщении на сайте организации.
Существует риск распространения вспышки на соседние страны, поскольку случаи заболевания зарегистрированы в районах, расположенных на границе с Демократической Республикой Конго, Объединенной Республикой Танзания и Угандой, предупреждает ВОЗ.
Кроме того, высок риск международного распространения, поскольку подтвержденные случаи заболевания были зарегистрированы в столице страны, где находится международный аэропорт и дорожная сеть с несколькими городами в Восточной Африке. Известно, что один из контактов совершил международную поездку в Бельгию, в связи с чем были приняты соответствующие меры реагирования.
Отмечается, что в настоящее время не существует ни лечения, ни вакцины от вируса.
Вирус Марбург передается человеку от фруктовых летучих мышей и распространяется среди людей при непосредственном контакте с биологическими жидкостями инфицированных, а также поверхностями и материалами. В числе его симптомов — сильная головная боль, боль в животе, кровотечение из носа и рта. Для повышения показателей выживаемости пациентов применяются поддерживающая терапия (пероральная или внутривенная регидратация) и симптоматическое лечение.
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