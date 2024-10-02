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ВОЗ предупредила о риске распространения смертельно опасного вируса - РИА Новости, 03.10.2024
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21:50 02.10.2024 (обновлено: 00:25 03.10.2024)
https://ria.ru/20241002/virus-1976044872.html
ВОЗ предупредила о риске распространения смертельно опасного вируса
ВОЗ предупредила о риске распространения смертельно опасного вируса - РИА Новости, 03.10.2024
ВОЗ предупредила о риске распространения смертельно опасного вируса
Миру угрожает эпидемия вируса Марбург, заявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-02T21:50
2024-10-03T00:25
здоровье
в мире
руанда
уганда
воз
демократическая республика конго
здоровье - общество
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Миру угрожает эпидемия вируса Марбург, заявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)."По состоянию на 29 сентября 2024 года было зарегистрировано в общей сложности 26 подтвержденных случаев заболевания, включая восемь смертей. Случаи заболевания зарегистрированы в семи из 30 областей Руанды. ВОЗ оценивает риск этой вспышки как очень высокий на национальном уровне, высокий на региональном уровне и низкий на глобальном уровне", — говорится в сообщении на сайте организации.Существует риск распространения вспышки на соседние страны, поскольку случаи заболевания зарегистрированы в районах, расположенных на границе с Демократической Республикой Конго, Объединенной Республикой Танзания и Угандой, предупреждает ВОЗ.Кроме того, высок риск международного распространения, поскольку подтвержденные случаи заболевания были зарегистрированы в столице страны, где находится международный аэропорт и дорожная сеть с несколькими городами в Восточной Африке. Известно, что один из контактов совершил международную поездку в Бельгию, в связи с чем были приняты соответствующие меры реагирования.Отмечается, что в настоящее время не существует ни лечения, ни вакцины от вируса.Вирус Марбург передается человеку от фруктовых летучих мышей и распространяется среди людей при непосредственном контакте с биологическими жидкостями инфицированных, а также поверхностями и материалами. В числе его симптомов — сильная головная боль, боль в животе, кровотечение из носа и рта. Для повышения показателей выживаемости пациентов применяются поддерживающая терапия (пероральная или внутривенная регидратация) и симптоматическое лечение.
https://ria.ru/20241002/virus-1976030123.html
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здоровье, в мире, руанда, уганда, воз, демократическая республика конго, здоровье - общество
Здоровье, В мире, Руанда, Уганда, ВОЗ, Демократическая Республика Конго, Здоровье - Общество
ВОЗ предупредила о риске распространения смертельно опасного вируса

ВОЗ заявила об угрозе мировой эпидемии смертельно опасного вируса Марбург

CC0 / CDC/ Dr. Erskine Palmer, Russell Regnery, Ph.D. / Вирус Марбург под электронным микроскопом
Вирус Марбург под электронным микроскопом - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
CC0 / CDC/ Dr. Erskine Palmer, Russell Regnery, Ph.D. /
Вирус Марбург под электронным микроскопом. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Миру угрожает эпидемия вируса Марбург, заявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
"По состоянию на 29 сентября 2024 года было зарегистрировано в общей сложности 26 подтвержденных случаев заболевания, включая восемь смертей. Случаи заболевания зарегистрированы в семи из 30 областей Руанды. ВОЗ оценивает риск этой вспышки как очень высокий на национальном уровне, высокий на региональном уровне и низкий на глобальном уровне", — говорится в сообщении на сайте организации.
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Существует риск распространения вспышки на соседние страны, поскольку случаи заболевания зарегистрированы в районах, расположенных на границе с Демократической Республикой Конго, Объединенной Республикой Танзания и Угандой, предупреждает ВОЗ.
Кроме того, высок риск международного распространения, поскольку подтвержденные случаи заболевания были зарегистрированы в столице страны, где находится международный аэропорт и дорожная сеть с несколькими городами в Восточной Африке. Известно, что один из контактов совершил международную поездку в Бельгию, в связи с чем были приняты соответствующие меры реагирования.
Отмечается, что в настоящее время не существует ни лечения, ни вакцины от вируса.
Вирус Марбург передается человеку от фруктовых летучих мышей и распространяется среди людей при непосредственном контакте с биологическими жидкостями инфицированных, а также поверхностями и материалами. В числе его симптомов — сильная головная боль, боль в животе, кровотечение из носа и рта. Для повышения показателей выживаемости пациентов применяются поддерживающая терапия (пероральная или внутривенная регидратация) и симптоматическое лечение.
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