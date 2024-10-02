https://ria.ru/20241002/virus-1976030123.html

В Гамбурге перекрыли главный вокзал из-за опасного вируса Марбурга

В Гамбурге перекрыли главный вокзал из-за опасного вируса Марбурга - РИА Новости, 02.10.2024

В Гамбурге перекрыли главный вокзал из-за опасного вируса Марбурга

Полиция Гамбурга частично перекрыла главный вокзал города из-за подозрения на то, что в одном из поездов прибыл мужчина, заразившийся ранее лихорадкой Марбурга... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T19:54

2024-10-02T19:54

2024-10-02T19:54

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БЕРЛИН, 2 окт - РИА Новости. Полиция Гамбурга частично перекрыла главный вокзал города из-за подозрения на то, что в одном из поездов прибыл мужчина, заразившийся ранее лихорадкой Марбурга в Руанде, сообщает издание Hamburger Morgenpost со ссылкой на правоохранителей. "Один человек в сопровождении второго прибыл на скором поезде ICE, предположительно он заражен вирусом Марбурга", - пишет издание. По данным Hamburger Morgenpost, пассажир приехал из Франкфурта, где ранее приземлился рейсом из Руанды. Незадолго до прибытия в Гамбург мужчина позвонил своему знакомому и признался, что у него высокая температура, а в Руанде он контактировал с человеком, который болеет лихорадкой Марбурга. Полиция частично перекрыла входы и выходы центрального вокзала Гамбурга, дабы задержать возможное распространение инфекции. К зданию вокзала прибыла специальная машина скорой помощи, оборудованная для перевозки пациентов с опасными инфекциями. В Руанде от лихорадки Марбург погибли девять человек, 27 человек числятся инфицированными. Вирус Марбург передается человеку от фруктовых летучих мышей и распространяется среди людей при непосредственном контакте с биологическими жидкостями инфицированных, а также поверхностями и материалами. Как отмечали в ВОЗ, зарегистрированных вакцин или противовирусных препаратов для лечения лихорадки нет. Для повышения показателей выживаемости пациентов применяются поддерживающая терапия (пероральная или внутривенная регидратация) и симптоматическое лечение.

https://ria.ru/20241002/popova-1975898045.html

https://ria.ru/20240913/rospotrebnadzor-1972560379.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, здоровье - общество, руанда, гамбург (город), воз, германия