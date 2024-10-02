В Гамбурге перекрыли главный вокзал из-за опасного вируса Марбурга
Hamburger Morgenpost: в Гамбурге перекрыли вокзал из-за пассажира с лихорадкой
© AP Photo / Fabian BimmerМашина скорой помощи в Германии
© AP Photo / Fabian Bimmer
Машина скорой помощи в Германии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 2 окт - РИА Новости. Полиция Гамбурга частично перекрыла главный вокзал города из-за подозрения на то, что в одном из поездов прибыл мужчина, заразившийся ранее лихорадкой Марбурга в Руанде, сообщает издание Hamburger Morgenpost со ссылкой на правоохранителей.
"Один человек в сопровождении второго прибыл на скором поезде ICE, предположительно он заражен вирусом Марбурга", - пишет издание.
По данным Hamburger Morgenpost, пассажир приехал из Франкфурта, где ранее приземлился рейсом из Руанды. Незадолго до прибытия в Гамбург мужчина позвонил своему знакомому и признался, что у него высокая температура, а в Руанде он контактировал с человеком, который болеет лихорадкой Марбурга.
Полиция частично перекрыла входы и выходы центрального вокзала Гамбурга, дабы задержать возможное распространение инфекции. К зданию вокзала прибыла специальная машина скорой помощи, оборудованная для перевозки пациентов с опасными инфекциями.
В Руанде от лихорадки Марбург погибли девять человек, 27 человек числятся инфицированными. Вирус Марбург передается человеку от фруктовых летучих мышей и распространяется среди людей при непосредственном контакте с биологическими жидкостями инфицированных, а также поверхностями и материалами. Как отмечали в ВОЗ, зарегистрированных вакцин или противовирусных препаратов для лечения лихорадки нет. Для повышения показателей выживаемости пациентов применяются поддерживающая терапия (пероральная или внутривенная регидратация) и симптоматическое лечение.