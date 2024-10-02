https://ria.ru/20241002/veruyuschie-1975936084.html

Главный раввин России поздравил верующих с иудейским Новым годом

Главный раввин России поздравил верующих с иудейским Новым годом - РИА Новости, 02.10.2024

Главный раввин России поздравил верующих с иудейским Новым годом

Главный раввин России Берл Лазар накануне Рош а-Шана - иудейского Нового года - поздравил общину с праздником, пожелав всем вносить свой вклад в дело мира,... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T13:42

2024-10-02T13:42

2024-10-02T13:42

религия

россия

берл лазар

религия

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар накануне Рош а-Шана - иудейского Нового года - поздравил общину с праздником, пожелав всем вносить свой вклад в дело мира, чтобы в новом году трудности остались позади. Праздник Рош а-Шана – иудейский Новый год, который в этом году начнется вечером 2 октября и закончится вечером 4 октября. Рош а-Шана открывает цикл осенних праздников, который длится почти целый месяц. Он состоит, помимо Нового года, из Йом Кипура, праздников Суккот и Симхат Тора. "Прошедший год для многих из нас выдался непростым. Трудностей много во всем мире, в том числе у нашего народа. Конечно, мы все хотели бы эти трудности оставить позади, чтобы новый год реально стал для нас добрым и сладким. Поэтому мы молимся, просим Господа, чтобы он принес нам мир и благополучие. Но здесь и мы сами должны внести свой вклад", - говорится в поздравлении раввина, имеющемся в распоряжении РИА Новости. Лазар напомнил, что главная традиция праздника – трубить в шофар (рог). Звуки шофара – это своего рода будильник, который призывает встать ото сна и с новыми силами приняться за дело. "Недаром есть такой обычай, что в Рош а-Шана каждый из нас принимает для себя решение делать что-то больше, чем делал до сих пор. Человек слышит звук шофара и словно бы преодолевает теснину: тогда в нем открываются новые возможности, он видит перед собой новые проекты, чувствует в себе новые силы, чтобы эти проекты реализовать", - подчеркнул раввин. Президент Федерации еврейский общин России Александр Борода в споем поздравлении подчеркнул, что Рош а-Шана - это день Божьего суда, и звуки шофара не только пробуждают душу, но и усиливают страх перед Всевышним. "Однако нам нужно лучше разобраться в природе такого страха, ведь именно от этого зависит, понимаем ли мы глубинный смысл самого праздника. Человек, которым движет только страх получить наказание, вряд ли остановится перед нехорошим поступком. А надежда на безнаказанность заставит его скрывать содеянное, врать и увеличивать число своих грехов. Но что, если человеком будет руководить "другой" страх – страх разочаровать Всевышнего? Тогда сам поступок будет казаться опаснее, чем наказание за него. А наше сознание будет остерегать нас от совершения плохих поступков", - отметил Борода в своем поздравлении. С Рош а-Шана начинается новый год еврейского календаря, отмечается день зарождения Вселенной. В дни, предшествующие празднику, принято больше времени уделять изучению Торы и читать специальные молитвы раскаянья (слихот). По традиции в праздник Рош а-Шана очень важно услышать звук шофара – рога, в который трубят в синагоге на утренней молитве. Звук шофара в иудаизме толкуют как вызов на Божественный суд и как призыв к покаянию. Молитвам в два праздничных дня принято уделять как можно больше времени. Во время первой праздничной трапезы принято есть сладкое – чтобы и год был таким же. Поэтому на праздничном столе должен присутствовать мед. Традиционным фруктом еврейского Нового года считается гранат, но в регионах, где этот плод не растет, его заменили яблоками.

https://ria.ru/20241002/putin-1975884398.html

https://ria.ru/20241002/rosh_kha-shana--1975501820.html

https://ria.ru/20240905/uman-1970822022.html

https://ria.ru/20240611/ravviny-1952252892.html

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Никита Бизин

россия, берл лазар, религия