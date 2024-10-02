https://ria.ru/20241002/vengriya-1975965251.html
Венгрия блокировала план ЕС отправить инструкторов на Украину
Венгрия блокировала план ЕС отправить инструкторов на Украину - РИА Новости, 02.10.2024
Венгрия блокировала план ЕС отправить инструкторов на Украину
Будапешт заблокировал план ЕС отправить инструкторов и советников на Украину для подготовки там военных ВСУ, заявил министр иностранных дел и... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T15:19
2024-10-02T15:19
2024-10-02T15:51
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петер сийярто
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БУДАПЕШТ, 2 окт — РИА Новости. Будапешт заблокировал план ЕС отправить инструкторов и советников на Украину для подготовки там военных ВСУ, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в видеообращении, которое транслировалось в соцсети Facebook*. "На это предложение мы говорим "нет", мы заявили службе внешних связей ЕС в Брюсселе, что в этой форме мы не можем поддержать предложение, попросили их его переработать", — сказал он.По словам дипломата, миссия ЕС по подготовке военных ВСУ на территории стран сообщества, начатая в ноябре 2022 года, скоро истекает. Поэтому сейчас в Евросоюзе обсуждается предложение не только продлить ее на два года, но и отправить инструкторов и военных советников на территорию Украины, "чтобы они принимали участие в координации подготовительной миссии и, как они говорят, в повышении ее эффективности". "Мы считаем это чрезвычайно опасным шагом с точки зрения военной эскалации. Мы видим, что это предложение в значительной мере увеличило бы риск расширения конфликта", — указал Сийярто.Он также напомнил, что Венгрия не финансирует подготовку солдат ВСУ, обучение также не проходит на территории страны. По словам министра, если ЕС продолжит подготовку украинских военных, Будапешт по-прежнему не будет принимать в ней участие.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, венгрия, петер сийярто, евросоюз, вооруженные силы украины
В мире, Венгрия, Петер Сийярто, Евросоюз, Вооруженные силы Украины
Венгрия блокировала план ЕС отправить инструкторов на Украину
Сийярто: Венгрия блокирует предложение отправить на Украину военных советников
БУДАПЕШТ, 2 окт — РИА Новости. Будапешт заблокировал план ЕС отправить инструкторов и советников на Украину для подготовки там военных ВСУ, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в видеообращении, которое транслировалось в соцсети Facebook*.
«
"На это предложение мы говорим "нет", мы заявили службе внешних связей ЕС в Брюсселе, что в этой форме мы не можем поддержать предложение, попросили их его переработать", — сказал он.
По словам дипломата, миссия ЕС по подготовке военных ВСУ на территории стран сообщества, начатая в ноябре 2022 года, скоро истекает. Поэтому сейчас в Евросоюзе обсуждается предложение не только продлить ее на два года, но и отправить инструкторов и военных советников на территорию Украины, "чтобы они принимали участие в координации подготовительной миссии и, как они говорят, в повышении ее эффективности".
«
"Мы считаем это чрезвычайно опасным шагом с точки зрения военной эскалации. Мы видим, что это предложение в значительной мере увеличило бы риск расширения конфликта", — указал Сийярто.
Он также напомнил, что Венгрия не финансирует подготовку солдат ВСУ, обучение также не проходит на территории страны. По словам министра, если ЕС продолжит подготовку украинских военных, Будапешт по-прежнему не будет принимать в ней участие.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.