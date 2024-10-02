https://ria.ru/20241002/vengriya-1975965251.html

Венгрия блокировала план ЕС отправить инструкторов на Украину

Венгрия блокировала план ЕС отправить инструкторов на Украину - РИА Новости, 02.10.2024

Венгрия блокировала план ЕС отправить инструкторов на Украину

Будапешт заблокировал план ЕС отправить инструкторов и советников на Украину для подготовки там военных ВСУ, заявил министр иностранных дел и... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T15:19

2024-10-02T15:19

2024-10-02T15:51

в мире

венгрия

петер сийярто

евросоюз

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975970002_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_3150af6e8a2fb1cfcada0995406ce503.jpg

БУДАПЕШТ, 2 окт — РИА Новости. Будапешт заблокировал план ЕС отправить инструкторов и советников на Украину для подготовки там военных ВСУ, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в видеообращении, которое транслировалось в соцсети Facebook*. "На это предложение мы говорим "нет", мы заявили службе внешних связей ЕС в Брюсселе, что в этой форме мы не можем поддержать предложение, попросили их его переработать", — сказал он.По словам дипломата, миссия ЕС по подготовке военных ВСУ на территории стран сообщества, начатая в ноябре 2022 года, скоро истекает. Поэтому сейчас в Евросоюзе обсуждается предложение не только продлить ее на два года, но и отправить инструкторов и военных советников на территорию Украины, "чтобы они принимали участие в координации подготовительной миссии и, как они говорят, в повышении ее эффективности". "Мы считаем это чрезвычайно опасным шагом с точки зрения военной эскалации. Мы видим, что это предложение в значительной мере увеличило бы риск расширения конфликта", — указал Сийярто.Он также напомнил, что Венгрия не финансирует подготовку солдат ВСУ, обучение также не проходит на территории страны. По словам министра, если ЕС продолжит подготовку украинских военных, Будапешт по-прежнему не будет принимать в ней участие.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240930/orban-1975530972.html

https://ria.ru/20240930/vengriya-1975607719.html

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, венгрия, петер сийярто, евросоюз, вооруженные силы украины