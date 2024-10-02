https://ria.ru/20241002/vashington-1976006131.html

Вашингтон предостерег Иран от дальнейших действий против США или Израиля

Вашингтон предостерег Иран от дальнейших действий против США или Израиля - РИА Новости, 02.10.2024

Вашингтон предостерег Иран от дальнейших действий против США или Израиля

Вашингтон настоятельно предостерегает Тегеран и его союзников от дальнейших действий против США или Израиля, заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T17:33

2024-10-02T17:33

2024-10-02T18:04

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линда томас-гринфилд

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армия обороны израиля (цахал)

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ООН, 2 окт – РИА Новости. Вашингтон настоятельно предостерегает Тегеран и его союзников от дальнейших действий против США или Израиля, заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд."Мы решительно предостерегаем Иран или его прокси от принятия дальнейших действий против Соединенных Штатов или израильских коллег", – сказала она в ходе заседания Совбеза ООН по Ближнему Востоку.Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что Иран выпустил по Израилю порядка 180 ракет, многие из которых были перехвачены. При этом на видео в соцсетях запечатлены падения объектов в разных районах Израиля. Утверждалось, что в результате атаки на территории Израиля погиб один человек, который был нелегалом из сектора Газа. Служба скорой помощи сообщала о нескольких случаях легких осколочных ранений и травм по пути в убежища. Начальник генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что решение о нанесении ответных ударов теперь остается за Израилем. Иран же предостерег Израиль от дальнейшей агрессии, предупредив, что если провокации Израиля повторятся, то ответ Ирана будет еще более мощным

https://ria.ru/20241002/mwm-1975941707.html

израиль

иран

вашингтон (штат)

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в мире, израиль, иран, вашингтон (штат), линда томас-гринфилд, оон, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024