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Вашингтон предостерег Иран от дальнейших действий против США или Израиля - РИА Новости, 02.10.2024
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17:33 02.10.2024 (обновлено: 18:04 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/vashington-1976006131.html
Вашингтон предостерег Иран от дальнейших действий против США или Израиля
Вашингтон предостерег Иран от дальнейших действий против США или Израиля - РИА Новости, 02.10.2024
Вашингтон предостерег Иран от дальнейших действий против США или Израиля
Вашингтон настоятельно предостерегает Тегеран и его союзников от дальнейших действий против США или Израиля, заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T17:33
2024-10-02T18:04
в мире
израиль
иран
вашингтон (штат)
линда томас-гринфилд
оон
армия обороны израиля (цахал)
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ООН, 2 окт – РИА Новости. Вашингтон настоятельно предостерегает Тегеран и его союзников от дальнейших действий против США или Израиля, заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд."Мы решительно предостерегаем Иран или его прокси от принятия дальнейших действий против Соединенных Штатов или израильских коллег", – сказала она в ходе заседания Совбеза ООН по Ближнему Востоку.Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что Иран выпустил по Израилю порядка 180 ракет, многие из которых были перехвачены. При этом на видео в соцсетях запечатлены падения объектов в разных районах Израиля. Утверждалось, что в результате атаки на территории Израиля погиб один человек, который был нелегалом из сектора Газа. Служба скорой помощи сообщала о нескольких случаях легких осколочных ранений и травм по пути в убежища. Начальник генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что решение о нанесении ответных ударов теперь остается за Израилем. Иран же предостерег Израиль от дальнейшей агрессии, предупредив, что если провокации Израиля повторятся, то ответ Ирана будет еще более мощным
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израиль
иран
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в мире, израиль, иран, вашингтон (штат), линда томас-гринфилд, оон, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Иран, Вашингтон (штат), Линда Томас-Гринфилд, ООН, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Вашингтон предостерег Иран от дальнейших действий против США или Израиля

Постпред США при ООН предостерегла Иран от дальнейших действий против Израиля

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПостпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд
Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд . Архивное фото
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ООН, 2 окт – РИА Новости. Вашингтон настоятельно предостерегает Тегеран и его союзников от дальнейших действий против США или Израиля, заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
"Мы решительно предостерегаем Иран или его прокси от принятия дальнейших действий против Соединенных Штатов или израильских коллег", – сказала она в ходе заседания Совбеза ООН по Ближнему Востоку.
Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что Иран выпустил по Израилю порядка 180 ракет, многие из которых были перехвачены. При этом на видео в соцсетях запечатлены падения объектов в разных районах Израиля. Утверждалось, что в результате атаки на территории Израиля погиб один человек, который был нелегалом из сектора Газа. Служба скорой помощи сообщала о нескольких случаях легких осколочных ранений и травм по пути в убежища. Начальник генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что решение о нанесении ответных ударов теперь остается за Израилем. Иран же предостерег Израиль от дальнейшей агрессии, предупредив, что если провокации Израиля повторятся, то ответ Ирана будет еще более мощным
Иранский удар по Израилю - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
"Серьезно нарушат". СМИ назвали последствия удара Ирана по Израилю
Вчера, 14:10
 
В миреИзраильИранВашингтон (штат)Линда Томас-ГринфилдООНАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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