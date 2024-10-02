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Мишустин заявил о рекордном урожае - РИА Новости, 02.10.2024
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10:14 02.10.2024 (обновлено: 11:00 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/urozhay-1975888174.html
Мишустин заявил о рекордном урожае
Мишустин заявил о рекордном урожае - РИА Новости, 02.10.2024
Мишустин заявил о рекордном урожае
Показатели по большинству важных сельскохозяйственных продуктов в 2024 году выполнены, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с председателем... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T10:14
2024-10-02T11:00
россия
экономика
михаил мишустин
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Показатели по большинству важных сельскохозяйственных продуктов в 2024 году выполнены, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с председателем правления Россельхозбанка Борисом Листовым."Президент на Восточном экономическом форуме сказал, что Россия добилась значительных результатов в области сельского хозяйства. Важно, что сейчас эта отрасль практически показала рекордные урожаи. Мы ждем результатов этого года, но все показатели по большинству важных продуктов – по мясу, по рыбе, по растительному маслу, по сахару, по зерну – выполнены", - сказал Мишустин.
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россия, экономика, михаил мишустин
Россия, Экономика, Михаил Мишустин
Мишустин заявил о рекордном урожае

Мишустин: сельское хозяйство показало рекордный урожай

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель правления АО "Россельхозбанк" Борис Листов во время встречи. 2 октября 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель правления АО Россельхозбанк Борис Листов во время встречи. 2 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель правления АО "Россельхозбанк" Борис Листов во время встречи. 2 октября 2024
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Показатели по большинству важных сельскохозяйственных продуктов в 2024 году выполнены, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с председателем правления Россельхозбанка Борисом Листовым.
"Президент на Восточном экономическом форуме сказал, что Россия добилась значительных результатов в области сельского хозяйства. Важно, что сейчас эта отрасль практически показала рекордные урожаи. Мы ждем результатов этого года, но все показатели по большинству важных продуктов – по мясу, по рыбе, по растительному маслу, по сахару, по зерну – выполнены", - сказал Мишустин.
Мясной лабаз - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
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РоссияЭкономикаМихаил Мишустин
 
 
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