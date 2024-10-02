Мишустин заявил о рекордном урожае
Мишустин: сельское хозяйство показало рекордный урожай
© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель правления АО "Россельхозбанк" Борис Листов во время встречи. 2 октября 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель правления АО "Россельхозбанк" Борис Листов во время встречи. 2 октября 2024
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Показатели по большинству важных сельскохозяйственных продуктов в 2024 году выполнены, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с председателем правления Россельхозбанка Борисом Листовым.
"Президент на Восточном экономическом форуме сказал, что Россия добилась значительных результатов в области сельского хозяйства. Важно, что сейчас эта отрасль практически показала рекордные урожаи. Мы ждем результатов этого года, но все показатели по большинству важных продуктов – по мясу, по рыбе, по растительному маслу, по сахару, по зерну – выполнены", - сказал Мишустин.