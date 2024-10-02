https://ria.ru/20241002/urozhay-1975888174.html

Мишустин заявил о рекордном урожае

Мишустин заявил о рекордном урожае - РИА Новости, 02.10.2024

Мишустин заявил о рекордном урожае

Показатели по большинству важных сельскохозяйственных продуктов в 2024 году выполнены, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с председателем... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T10:14

2024-10-02T10:14

2024-10-02T11:00

россия

экономика

михаил мишустин

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Показатели по большинству важных сельскохозяйственных продуктов в 2024 году выполнены, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с председателем правления Россельхозбанка Борисом Листовым."Президент на Восточном экономическом форуме сказал, что Россия добилась значительных результатов в области сельского хозяйства. Важно, что сейчас эта отрасль практически показала рекордные урожаи. Мы ждем результатов этого года, но все показатели по большинству важных продуктов – по мясу, по рыбе, по растительному маслу, по сахару, по зерну – выполнены", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20241002/myaso-1975889768.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, экономика, михаил мишустин