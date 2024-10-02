https://ria.ru/20241002/uragan-1975891744.html

Тропический шторм "Кирк" усилился до урагана

Тропический шторм "Кирк" усилился до урагана - РИА Новости, 02.10.2024

Тропический шторм "Кирк" усилился до урагана

Тропический шторм "Кирк" усилился до урагана, сообщает Национальный центр по слежению за ураганами США (NHC). РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T10:37

2024-10-02T10:37

2024-10-02T10:37

в мире

атлантический океан

кабо-верде

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Тропический шторм "Кирк" усилился до урагана, сообщает Национальный центр по слежению за ураганами США (NHC). По данным центра на 03.00 по времени UTC (06.00 по мск), максимальная устойчивая скорость ветра составляет около 120 километров в час, ураган движется на северо-запад со скоростью около 20 километров в час, информация обновляется. Тропический шторм "Кирк" сформировался в центральной части Атлантического океана к юго-западу от Кабо-Верде в понедельник 30 сентября.

https://ria.ru/20240629/shtorm-1956269088.html

атлантический океан

кабо-верде

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

в мире, атлантический океан, кабо-верде