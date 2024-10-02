Тропический шторм "Кирк" усилился до урагана
NHC: тропический шторм "Кирк" усилился до урагана, он движется на северо-запад
© AP PhotoСпутниковый снимок, предоставленный Национальным управлением океанических и атмосферных исследований, на котором видно усиление тропического шторма Кирк над Атлантическим океаном
© AP Photo
Спутниковый снимок, предоставленный Национальным управлением океанических и атмосферных исследований, на котором видно усиление тропического шторма Кирк над Атлантическим океаном
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Тропический шторм "Кирк" усилился до урагана, сообщает Национальный центр по слежению за ураганами США (NHC).
По данным центра на 03.00 по времени UTC (06.00 по мск), максимальная устойчивая скорость ветра составляет около 120 километров в час, ураган движется на северо-запад со скоростью около 20 километров в час, информация обновляется.
Тропический шторм "Кирк" сформировался в центральной части Атлантического океана к юго-западу от Кабо-Верде в понедельник 30 сентября.
В Атлантическом океане сформировался тропический шторм
29 июня, 08:52