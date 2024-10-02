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Тропический шторм "Кирк" усилился до урагана - РИА Новости, 02.10.2024
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10:37 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/uragan-1975891744.html
Тропический шторм "Кирк" усилился до урагана
Тропический шторм "Кирк" усилился до урагана - РИА Новости, 02.10.2024
Тропический шторм "Кирк" усилился до урагана
Тропический шторм "Кирк" усилился до урагана, сообщает Национальный центр по слежению за ураганами США (NHC). РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T10:37
2024-10-02T10:37
в мире
атлантический океан
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Тропический шторм "Кирк" усилился до урагана, сообщает Национальный центр по слежению за ураганами США (NHC). По данным центра на 03.00 по времени UTC (06.00 по мск), максимальная устойчивая скорость ветра составляет около 120 километров в час, ураган движется на северо-запад со скоростью около 20 километров в час, информация обновляется. Тропический шторм "Кирк" сформировался в центральной части Атлантического океана к юго-западу от Кабо-Верде в понедельник 30 сентября.
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атлантический океан
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в мире, атлантический океан, кабо-верде
В мире, Атлантический океан, Кабо-Верде
Тропический шторм "Кирк" усилился до урагана

NHC: тропический шторм "Кирк" усилился до урагана, он движется на северо-запад

© AP PhotoСпутниковый снимок, предоставленный Национальным управлением океанических и атмосферных исследований, на котором видно усиление тропического шторма Кирк над Атлантическим океаном
Спутниковый снимок, предоставленный Национальным управлением океанических и атмосферных исследований, на котором видно усиление тропического шторма Кирк над Атлантическим океаном - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© AP Photo
Спутниковый снимок, предоставленный Национальным управлением океанических и атмосферных исследований, на котором видно усиление тропического шторма Кирк над Атлантическим океаном
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Тропический шторм "Кирк" усилился до урагана, сообщает Национальный центр по слежению за ураганами США (NHC).
По данным центра на 03.00 по времени UTC (06.00 по мск), максимальная устойчивая скорость ветра составляет около 120 километров в час, ураган движется на северо-запад со скоростью около 20 километров в час, информация обновляется.
Тропический шторм "Кирк" сформировался в центральной части Атлантического океана к юго-западу от Кабо-Верде в понедельник 30 сентября.
Спутниковый снимок Национального управления океанических и атмосферных исследований, на котором виден тропический шторм Берилл, усиливающийся над Атлантическим океаном. 29 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
В Атлантическом океане сформировался тропический шторм
29 июня, 08:52
 
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