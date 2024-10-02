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Уолц заявил, что "оговорился" о своем визите в Гонконг в 1989 году - РИА Новости, 02.10.2024
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06:02 02.10.2024 (обновлено: 10:12 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/uolts-1975858425.html
Уолц заявил, что "оговорился" о своем визите в Гонконг в 1989 году
Уолц заявил, что "оговорился" о своем визите в Гонконг в 1989 году - РИА Новости, 02.10.2024
Уолц заявил, что "оговорился" о своем визите в Гонконг в 1989 году
Кандидат в вице-президенты США от демократов Тим Уолц заявил в среду, что "оговорился" о своем визите в Гонконг в разгар протестов 1989 года, но настаивает, что РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T06:02
2024-10-02T10:12
в мире
гонконг
китай
сша
тим уолц
камала харрис
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ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. Кандидат в вице-президенты США от демократов Тим Уолц заявил в среду, что "оговорился" о своем визите в Гонконг в разгар протестов 1989 года, но настаивает, что был там летом того года несмотря на то, что ранее его уличили во лжи. "Все, что я сказал об этом, это что я приехал туда тем летом и оговорился по этому поводу … Я посетил Гонконг и Китай во время демократических протестов", - заявил Уолц в ответ на повторную просьбу модератора дебатов на телеканале CBS прокомментировать сообщения в прессе о том, что он солгал. Ранее СNN сообщил, что Уолц неоднократно рассказывал, что в мае 1989 года был в Гонконге, где и оставался до кульминации студенческих волнений. При этом, по данным американских СМИ, Уолц в это время мог быть в Небраске, имеется фото от 16 мая, на котором запечатлен политик, посещающий склады нацгвардии, а одной из газетных статей Уолц говорил, что в Китай поедет только в августе. Телеканалу не удалось получить от кампании кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис свидетельств пребывания Уолца в Гонконге в период волнений, говорится в сообщении. Также отмечается, что Уолц, скорее всего, преувеличил количество своих визитов в Китай – ранее он заявлял о 30, в то время как штаб Харрис эту цифру оценивает в "ближе к 15". Студенческие волнения, вспыхнувшие в Пекине 15 апреля 1989 года, достигли кульминации 4 июня. Тогда китайская армия при помощи танков подавила выступления студентов, требовавших проведения демократических реформ. Точное число жертв до сих пор вызывает споры. По официальным данным, погибли более 200 человек и около 7 тысяч были ранены, правозащитники же говорят о тысячах погибших.
https://ria.ru/20241002/ssha-1975850371.html
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в мире, гонконг, китай, сша, тим уолц, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, Гонконг, Китай, США, Тим Уолц, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Уолц заявил, что "оговорился" о своем визите в Гонконг в 1989 году

Кандидат в вице-президенты США Уолц сказал, что был в Гонконге летом 1989 года

© AP Photo / Matt RourkeКандидат в вице-президенты США Тим Уолц во время дебатов в Нью-Йорке. 2 октября 2024
Кандидат в вице-президенты США Тим Уолц во время дебатов в Нью-Йорке. 2 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Кандидат в вице-президенты США Тим Уолц во время дебатов в Нью-Йорке. 2 октября 2024
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ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. Кандидат в вице-президенты США от демократов Тим Уолц заявил в среду, что "оговорился" о своем визите в Гонконг в разгар протестов 1989 года, но настаивает, что был там летом того года несмотря на то, что ранее его уличили во лжи.
"Все, что я сказал об этом, это что я приехал туда тем летом и оговорился по этому поводу … Я посетил Гонконг и Китай во время демократических протестов", - заявил Уолц в ответ на повторную просьбу модератора дебатов на телеканале CBS прокомментировать сообщения в прессе о том, что он солгал.
Кандидаты в вице-президенты от республиканцев Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
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03:00
Ранее СNN сообщил, что Уолц неоднократно рассказывал, что в мае 1989 года был в Гонконге, где и оставался до кульминации студенческих волнений. При этом, по данным американских СМИ, Уолц в это время мог быть в Небраске, имеется фото от 16 мая, на котором запечатлен политик, посещающий склады нацгвардии, а одной из газетных статей Уолц говорил, что в Китай поедет только в августе.
Телеканалу не удалось получить от кампании кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис свидетельств пребывания Уолца в Гонконге в период волнений, говорится в сообщении. Также отмечается, что Уолц, скорее всего, преувеличил количество своих визитов в Китай – ранее он заявлял о 30, в то время как штаб Харрис эту цифру оценивает в "ближе к 15".
Студенческие волнения, вспыхнувшие в Пекине 15 апреля 1989 года, достигли кульминации 4 июня. Тогда китайская армия при помощи танков подавила выступления студентов, требовавших проведения демократических реформ. Точное число жертв до сих пор вызывает споры. По официальным данным, погибли более 200 человек и около 7 тысяч были ранены, правозащитники же говорят о тысячах погибших.
Кандидаты в вице-президенты США Тим Уолц и Джей-Ди Вэнс перед началом дебатов в Нью-Йорке. 2 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
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04:23
 
В миреГонконгКитайСШАТим УолцКамала ХаррисВыборы президента США — 2024
 
 
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