https://ria.ru/20241002/uolts-1975858425.html

Уолц заявил, что "оговорился" о своем визите в Гонконг в 1989 году

Уолц заявил, что "оговорился" о своем визите в Гонконг в 1989 году - РИА Новости, 02.10.2024

Уолц заявил, что "оговорился" о своем визите в Гонконг в 1989 году

Кандидат в вице-президенты США от демократов Тим Уолц заявил в среду, что "оговорился" о своем визите в Гонконг в разгар протестов 1989 года, но настаивает, что РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T06:02

2024-10-02T06:02

2024-10-02T10:12

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ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. Кандидат в вице-президенты США от демократов Тим Уолц заявил в среду, что "оговорился" о своем визите в Гонконг в разгар протестов 1989 года, но настаивает, что был там летом того года несмотря на то, что ранее его уличили во лжи. "Все, что я сказал об этом, это что я приехал туда тем летом и оговорился по этому поводу … Я посетил Гонконг и Китай во время демократических протестов", - заявил Уолц в ответ на повторную просьбу модератора дебатов на телеканале CBS прокомментировать сообщения в прессе о том, что он солгал. Ранее СNN сообщил, что Уолц неоднократно рассказывал, что в мае 1989 года был в Гонконге, где и оставался до кульминации студенческих волнений. При этом, по данным американских СМИ, Уолц в это время мог быть в Небраске, имеется фото от 16 мая, на котором запечатлен политик, посещающий склады нацгвардии, а одной из газетных статей Уолц говорил, что в Китай поедет только в августе. Телеканалу не удалось получить от кампании кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис свидетельств пребывания Уолца в Гонконге в период волнений, говорится в сообщении. Также отмечается, что Уолц, скорее всего, преувеличил количество своих визитов в Китай – ранее он заявлял о 30, в то время как штаб Харрис эту цифру оценивает в "ближе к 15". Студенческие волнения, вспыхнувшие в Пекине 15 апреля 1989 года, достигли кульминации 4 июня. Тогда китайская армия при помощи танков подавила выступления студентов, требовавших проведения демократических реформ. Точное число жертв до сих пор вызывает споры. По официальным данным, погибли более 200 человек и около 7 тысяч были ранены, правозащитники же говорят о тысячах погибших.

https://ria.ru/20241002/ssha-1975850371.html

https://ria.ru/20241002/debaty-1975854404.html

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в мире, гонконг, китай, сша, тим уолц, камала харрис, выборы президента сша — 2024