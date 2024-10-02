https://ria.ru/20241002/ukraina-1976043168.html

Украина получит один миллиард долларов от агентства USAID

Украина получит один миллиард долларов от агентства USAID - РИА Новости, 02.10.2024

Украина получит один миллиард долларов от агентства USAID

Украина получит 1 миллиард долларов от агентства США по международному развитию (USAID), из которых 825 миллионов направят на поддержку и восстановление... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T21:26

2024-10-02T21:26

2024-10-02T21:26

специальная военная операция на украине

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герман галущенко

саманта пауэр

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Украина получит 1 миллиард долларов от агентства США по международному развитию (USAID), из которых 825 миллионов направят на поддержку и восстановление энергетической системы страны, сообщил министр энергетики Герман Галущенко. "Сегодня администратор USAID Саманта Пауэр объявила о выделении 825 миллионов долларов в поддержку энергетики Украины", - приводит слова Галущенко пресс-служба министерства. По данным украинского агентства УНИАН, общий размер помощи составляет 1 миллиард долларов. Из них 275 миллионов будут направлены на гуманитарную помощь Украине. Также агентство запустило программу реабилитации украинцев на пять лет, на реализацию которой выделят 13 миллионов долларов, говорится в Telegram-канале СМИ. В августе министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщала, что украинские власти передали США список необходимой для восстановления энергетики техники и рассчитывают получить помощь в размере 800 миллионов долларов на восстановление поврежденной энергетики.

https://ria.ru/20240930/ukraina-1975538875.html

https://ria.ru/20240831/ukraina-1969729380.html

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в мире, украина, сша, герман галущенко, саманта пауэр, агентство по международному развитию сша