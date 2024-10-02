https://ria.ru/20241002/ukraina-1975981382.html

США планируют производить на Украине барражирующие боеприпасы

США планируют производить на Украине барражирующие боеприпасы - РИА Новости, 02.10.2024

США планируют производить на Украине барражирующие боеприпасы

Американская компания AeroVironment подписала соглашение по локализации производства на Украине тактических барражирующих боеприпасов Switchblade 600, которые... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T16:17

2024-10-02T16:17

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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Американская компания AeroVironment подписала соглашение по локализации производства на Украине тактических барражирующих боеприпасов Switchblade 600, которые могут развивать скорость свыше 110 километров в час и способны поражать цель на расстоянии около 40 километров, сообщает издание "Украинский милитарный портал", специализирующийся на военной тематике. "Американская компания AeroVironment подписала соглашение с украинской компанией по локализации Switchblade 600", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Украинскую компанию в публикации не называют из соображений безопасности. Старший вице-президент AeroVironment Брет Хаш в комментарии изданию отметил, что сотрудничество с украинской компанией будет поэтапным. "Это начнется с того, что, по сути, будут отправлены компоненты подсистем... все начнется с очень простой интеграции. А потом со временем мы локализуем все больше систем и усовершенствуем комплекс так, чтобы он стал лучше, чем сегодня", - приводит издание слова Хаша. Сейчас договор должно согласовать правительство США, над этим работают обе страны. На это может потребоваться около девяти месяцев. Относительно объемов будущего производства цифру не называют. В то же время Хаш отметил, что это должно быть несколько тысяч Switchblade 600 в год. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам по урегулированию конфликта и будет иметь негативный эффект. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20241001/bayden-1975801655.html

https://ria.ru/20241002/pompeo-1975887128.html

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в мире, технологии, украина, сша, россия, сергей лавров, нато