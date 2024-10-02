https://ria.ru/20241002/ukraina-1975981382.html
США планируют производить на Украине барражирующие боеприпасы
США планируют производить на Украине барражирующие боеприпасы - РИА Новости, 02.10.2024
США планируют производить на Украине барражирующие боеприпасы
Американская компания AeroVironment подписала соглашение по локализации производства на Украине тактических барражирующих боеприпасов Switchblade 600, которые... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T16:17
2024-10-02T16:17
2024-10-02T16:17
в мире
технологии
украина
сша
россия
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974369506_0:22:1042:608_1920x0_80_0_0_395646b9e2d99bedcd221f9550fcc952.jpg
МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Американская компания AeroVironment подписала соглашение по локализации производства на Украине тактических барражирующих боеприпасов Switchblade 600, которые могут развивать скорость свыше 110 километров в час и способны поражать цель на расстоянии около 40 километров, сообщает издание "Украинский милитарный портал", специализирующийся на военной тематике. "Американская компания AeroVironment подписала соглашение с украинской компанией по локализации Switchblade 600", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Украинскую компанию в публикации не называют из соображений безопасности. Старший вице-президент AeroVironment Брет Хаш в комментарии изданию отметил, что сотрудничество с украинской компанией будет поэтапным. "Это начнется с того, что, по сути, будут отправлены компоненты подсистем... все начнется с очень простой интеграции. А потом со временем мы локализуем все больше систем и усовершенствуем комплекс так, чтобы он стал лучше, чем сегодня", - приводит издание слова Хаша. Сейчас договор должно согласовать правительство США, над этим работают обе страны. На это может потребоваться около девяти месяцев. Относительно объемов будущего производства цифру не называют. В то же время Хаш отметил, что это должно быть несколько тысяч Switchblade 600 в год. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам по урегулированию конфликта и будет иметь негативный эффект. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20241001/bayden-1975801655.html
https://ria.ru/20241002/pompeo-1975887128.html
украина
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974369506_115:0:1042:695_1920x0_80_0_0_99f6fac4fe9592fd95e122576ec93e76.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, украина, сша, россия, сергей лавров, нато
В мире, Технологии, Украина, США, Россия, Сергей Лавров, НАТО
США планируют производить на Украине барражирующие боеприпасы
США планируют производить на Украине барражирующие боеприпасы Switchblade 600
МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Американская компания AeroVironment подписала соглашение по локализации производства на Украине тактических барражирующих боеприпасов Switchblade 600, которые могут развивать скорость свыше 110 километров в час и способны поражать цель на расстоянии около 40 километров, сообщает издание "Украинский милитарный портал", специализирующийся на военной тематике.
"Американская компания AeroVironment подписала соглашение с украинской компанией по локализации Switchblade 600", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
Украинскую компанию в публикации не называют из соображений безопасности.
Старший вице-президент AeroVironment Брет Хаш в комментарии изданию отметил, что сотрудничество с украинской компанией будет поэтапным. "Это начнется с того, что, по сути, будут отправлены компоненты подсистем... все начнется с очень простой интеграции. А потом со временем мы локализуем все больше систем и усовершенствуем комплекс так, чтобы он стал лучше, чем сегодня", - приводит издание слова Хаша.
Сейчас договор должно согласовать правительство США
, над этим работают обе страны. На это может потребоваться около девяти месяцев. Относительно объемов будущего производства цифру не называют. В то же время Хаш отметил, что это должно быть несколько тысяч Switchblade 600 в год.
В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам по урегулированию конфликта и будет иметь негативный эффект. Глава МИД России Сергей Лавров
отмечал, что США и НАТО
напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании
, Германии
, Италии
, других стран.