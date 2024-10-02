https://ria.ru/20241002/ukraina-1975963796.html

СМИ рассказали, как мужчины на Украине массово избегают мобилизацию

СМИ рассказали, как мужчины на Украине массово избегают мобилизацию - РИА Новости, 02.10.2024

СМИ рассказали, как мужчины на Украине массово избегают мобилизацию

На Украине мужчины во избежание мобилизации стали массово оформлять опеку над недееспособными, пишет в среду украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T15:11

2024-10-02T15:11

2024-10-02T15:11

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. На Украине мужчины во избежание мобилизации стали массово оформлять опеку над недееспособными, пишет в среду украинское издание "Страна.ua". "На Украине стали массово оформлять опекунство над недееспособными лицами на мужчин, что дает им право на отсрочку. За 2023 и неполный 2024 года было вынесено 13 тысяч судебных решений, в 80% случаев уход возлагался на мужчин. Хотя до начала войны опекунство распределялось примерно поровну - 55% в пользу женщин против 45%", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". Министр образования Украины Оксен Лисовой в начале августа сообщал, что около двухсот тысяч мужчин поступили в вузы, чтобы получить отсрочку от мобилизации в армию. Ранее украинское издание "Наши Деньги" сообщало, что украинцы призывного возраста, пытаясь избежать мобилизации, все чаще поступают в высшие учебные заведения на платное обучение. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20241001/oon-1975748490.html

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