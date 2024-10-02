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"Укрэнерго" заявило о повреждении объектов в Сумской области

"Укрэнерго" заявило о повреждении объектов в Сумской области - РИА Новости, 02.10.2024

"Укрэнерго" заявило о повреждении объектов в Сумской области

Оборудование энергообъектов повреждено в Сумской области, часть жителей региона остались без света, сообщили в среду в национальной энергетической компании... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T12:49

2024-10-02T12:49

2024-10-02T12:51

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Оборудование энергообъектов повреждено в Сумской области, часть жителей региона остались без света, сообщили в среду в национальной энергетической компании "Укрэнерго". "...Атаковали энергообъекты в Сумской области... Повреждено оборудование, в результате чего обесточено значительное количество потребителей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго". В Telegram-канале Сумской областной военной администрации уточнили, что в результате удара по энергообъектам региона без света остаются более 80 тысяч абонентов в Шосткинском районе. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

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в мире, сумская область, укрэнерго, вооруженные силы рф, украина, вооруженные силы украины