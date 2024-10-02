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Мэр Ивано-Франковска выступил за жесткую украинизацию населения - РИА Новости, 02.10.2024
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12:48 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/ukraina-1975926602.html
Мэр Ивано-Франковска выступил за жесткую украинизацию населения
Мэр Ивано-Франковска выступил за жесткую украинизацию населения - РИА Новости, 02.10.2024
Мэр Ивано-Франковска выступил за жесткую украинизацию населения
Мэр города Ивано-Франковск на западе Украины Руслан Марцинкив в интервью агентству Укринформ выступил за более жесткую украинизацию населения. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T12:48
2024-10-02T12:48
в мире
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ивано-франковск
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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Мэр города Ивано-Франковск на западе Украины Руслан Марцинкив в интервью агентству Укринформ выступил за более жесткую украинизацию населения. Марцинкив в начале сентября заявил о запуске в Ивано-Франковске языковых патрулей из-за обилия русскоговорящих жителей - переселенцев из восточных регионов страны, где в общении преобладает русский язык. "Я был сторонником ласковой украинизации, но вижу, что она должна выйти на более серьезный уровень. Не скажу о жесткой украинизации, но требования в языковом вопросе должны быть ужесточены", - сказал Марцинкив. По его словам, даже в Ивано-Франковске русский язык слышен чаще украинского. "Общество должно максимально переходить на украинский и ставить такие требования", - добавил он. Ранее уполномоченный по защите госязыка на Украине Тарас Креминь признал, что языковой закон является наступлением на русскоязычное население страны. После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщило в марте Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Европейского Союза. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
https://ria.ru/20240502/ukraina-1943544887.html
https://ria.ru/20240711/ukraina-1959089868.html
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в мире, украина, ивано-франковск, россия, тарас креминь, сергей лавров, верховная рада украины, еврокомиссия, оон
В мире, Украина, Ивано-Франковск, Россия, Тарас Креминь, Сергей Лавров, Верховная Рада Украины, Еврокомиссия, ООН
Мэр Ивано-Франковска выступил за жесткую украинизацию населения

Мэр Ивано-Франковска Марцинкив выступил за более жесткую украинизацию населения

© iStock.com / Ruslan MaiborodinВид на Ивано-Франковск
Вид на Ивано-Франковск - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© iStock.com / Ruslan Maiborodin
Вид на Ивано-Франковск. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Мэр города Ивано-Франковск на западе Украины Руслан Марцинкив в интервью агентству Укринформ выступил за более жесткую украинизацию населения.
Марцинкив в начале сентября заявил о запуске в Ивано-Франковске языковых патрулей из-за обилия русскоговорящих жителей - переселенцев из восточных регионов страны, где в общении преобладает русский язык.
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"Я был сторонником ласковой украинизации, но вижу, что она должна выйти на более серьезный уровень. Не скажу о жесткой украинизации, но требования в языковом вопросе должны быть ужесточены", - сказал Марцинкив.
По его словам, даже в Ивано-Франковске русский язык слышен чаще украинского. "Общество должно максимально переходить на украинский и ставить такие требования", - добавил он.
Ранее уполномоченный по защите госязыка на Украине Тарас Креминь признал, что языковой закон является наступлением на русскоязычное население страны.
После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
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В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщило в марте Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Европейского Союза.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
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В миреУкраинаИвано-ФранковскРоссияТарас КреминьСергей ЛавровВерховная Рада УкраиныЕврокомиссияООН
 
 
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