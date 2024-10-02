Мэр Ивано-Франковска выступил за жесткую украинизацию населения
Мэр Ивано-Франковска Марцинкив выступил за более жесткую украинизацию населения
© iStock.com / Ruslan MaiborodinВид на Ивано-Франковск
© iStock.com / Ruslan Maiborodin
Вид на Ивано-Франковск. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Мэр города Ивано-Франковск на западе Украины Руслан Марцинкив в интервью агентству Укринформ выступил за более жесткую украинизацию населения.
Марцинкив в начале сентября заявил о запуске в Ивано-Франковске языковых патрулей из-за обилия русскоговорящих жителей - переселенцев из восточных регионов страны, где в общении преобладает русский язык.
"Я был сторонником ласковой украинизации, но вижу, что она должна выйти на более серьезный уровень. Не скажу о жесткой украинизации, но требования в языковом вопросе должны быть ужесточены", - сказал Марцинкив.
По его словам, даже в Ивано-Франковске русский язык слышен чаще украинского. "Общество должно максимально переходить на украинский и ставить такие требования", - добавил он.
Ранее уполномоченный по защите госязыка на Украине Тарас Креминь признал, что языковой закон является наступлением на русскоязычное население страны.
После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
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В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщило в марте Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Европейского Союза.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.