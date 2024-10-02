https://ria.ru/20241002/ukraina-1975912692.html

На Украине предложили ставить женщин на военный учет

На Украине предложили ставить женщин на военный учет - РИА Новости, 02.10.2024

На Украине предложили ставить женщин на военный учет

Правительство Украины внесло в Верховную Раду законопроект, в котором предлагает ставить на военный учет женщин, которые захотели пройти базовую военную службу, РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T12:01

2024-10-02T12:01

2024-10-02T12:01

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Правительство Украины внесло в Верховную Раду законопроект, в котором предлагает ставить на военный учет женщин, которые захотели пройти базовую военную службу, которая в стране введена вместо срочной. "Женщины, пригодные для прохождения военной службы по состоянию здоровья и возрасту, и которые изъявили желание проходить базовую военную службу, непосредственно перед направлением для прохождения базовой военной службы по их заявлению берутся на военный учет призывников", - говорится в тексте законопроекта, опубликованном на сайте украинского парламента. Ранее на Украине ввели вместо срочной базовую военную службу для граждан в возрасте 18-25 лет. Женщины могут быть призваны только добровольно. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в электронном кабинете призывника. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240924/odessa-1974397499.html

https://ria.ru/20241002/svyaschennik-1975868927.html

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в мире, украина, верховная рада украины