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На Украине предложили ставить женщин на военный учет - РИА Новости, 02.10.2024
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12:01 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/ukraina-1975912692.html
На Украине предложили ставить женщин на военный учет
На Украине предложили ставить женщин на военный учет - РИА Новости, 02.10.2024
На Украине предложили ставить женщин на военный учет
Правительство Украины внесло в Верховную Раду законопроект, в котором предлагает ставить на военный учет женщин, которые захотели пройти базовую военную службу, РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T12:01
2024-10-02T12:01
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Правительство Украины внесло в Верховную Раду законопроект, в котором предлагает ставить на военный учет женщин, которые захотели пройти базовую военную службу, которая в стране введена вместо срочной. "Женщины, пригодные для прохождения военной службы по состоянию здоровья и возрасту, и которые изъявили желание проходить базовую военную службу, непосредственно перед направлением для прохождения базовой военной службы по их заявлению берутся на военный учет призывников", - говорится в тексте законопроекта, опубликованном на сайте украинского парламента. Ранее на Украине ввели вместо срочной базовую военную службу для граждан в возрасте 18-25 лет. Женщины могут быть призваны только добровольно. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в электронном кабинете призывника. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240924/odessa-1974397499.html
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в мире, украина, верховная рада украины
В мире, Украина, Верховная Рада Украины
На Украине предложили ставить женщин на военный учет

В Раду внесли проект о постановке на учет женщин, желающих пройти военную службу

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Правительство Украины внесло в Верховную Раду законопроект, в котором предлагает ставить на военный учет женщин, которые захотели пройти базовую военную службу, которая в стране введена вместо срочной.
"Женщины, пригодные для прохождения военной службы по состоянию здоровья и возрасту, и которые изъявили желание проходить базовую военную службу, непосредственно перед направлением для прохождения базовой военной службы по их заявлению берутся на военный учет призывников", - говорится в тексте законопроекта, опубликованном на сайте украинского парламента.
Призывники - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
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Ранее на Украине ввели вместо срочной базовую военную службу для граждан в возрасте 18-25 лет. Женщины могут быть призваны только добровольно.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в электронном кабинете призывника. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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