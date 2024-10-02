https://ria.ru/20241002/ukraina-1975878875.html
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.10.2024
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T09:36
2024-10-02T09:36
2024-10-02T09:36
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал воздушной тревоги в этих регионах прозвучал в 8.45 (совпадает с мск).
https://ria.ru/20240526/trevoga-1948414079.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепропетровская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Украина
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях объявили тревогу