https://ria.ru/20241002/ukraina-1975874882.html

"Все тщетно". СМИ сообщили Украине плохие новости после турне Зеленского

"Все тщетно". СМИ сообщили Украине плохие новости после турне Зеленского - РИА Новости, 02.10.2024

"Все тщетно". СМИ сообщили Украине плохие новости после турне Зеленского

Западные политики больше не верят в способность Киева переломить ситуацию на поле боя, пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T09:24

2024-10-02T09:24

2024-10-02T09:24

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Западные политики больше не верят в способность Киева переломить ситуацию на поле боя, пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS."Судя по всему, никто из западных политиков все еще не верит, что Киев сможет переломить военную ситуацию, и есть негласный консенсус, что все дальнейшие военные усилия тщетны", — указал эксперт.Лейрос также отметил, что Запад уже устал от действий Владимира Зеленского и желает найти ему замену, поскольку украинский политик явно мешает его планам. Эксперт напомнил, что во время визита Зеленского в США глава киевского режима не смог привлечь внимание западной общественности.На прошлой неделе Владимир Зеленский на заседании Совбеза ООН выступил против переговоров с Россией для решения конфликта на Украине. Кроме того, он снова высказался за использование его "формулы мира" для урегулирования ситуации.В интервью телеканалу ABC News глава киевского режима также заявил, что его так называемый план победы не имеет отношения к переговорам с Россией, а направлен на укрепление ВСУ. По его словам, цель этой инициативы — скорое завершение конфликта, а не затягивание на несколько лет.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, подчеркнул, что у главы киевского режима нет никакого осязаемого "плана" даже для Запада.

https://ria.ru/20240927/ukraina-1975184113.html

https://ria.ru/20241002/uglegrad-1975860027.html

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