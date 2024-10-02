"Все тщетно". СМИ сообщили Украине плохие новости после турне Зеленского
InfoBRICS: Запад больше не верит, что Киев может переломить ситуацию на поле боя
© AP Photo / Richard DrewВладимир Зеленский выступает в штаб-квартире ООН
© AP Photo / Richard Drew
Владимир Зеленский выступает в штаб-квартире ООН. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Западные политики больше не верят в способность Киева переломить ситуацию на поле боя, пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.
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"Судя по всему, никто из западных политиков все еще не верит, что Киев сможет переломить военную ситуацию, и есть негласный консенсус, что все дальнейшие военные усилия тщетны", — указал эксперт.
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Лейрос также отметил, что Запад уже устал от действий Владимира Зеленского и желает найти ему замену, поскольку украинский политик явно мешает его планам. Эксперт напомнил, что во время визита Зеленского в США глава киевского режима не смог привлечь внимание западной общественности.
На прошлой неделе Владимир Зеленский на заседании Совбеза ООН выступил против переговоров с Россией для решения конфликта на Украине. Кроме того, он снова высказался за использование его "формулы мира" для урегулирования ситуации.
В интервью телеканалу ABC News глава киевского режима также заявил, что его так называемый план победы не имеет отношения к переговорам с Россией, а направлен на укрепление ВСУ. По его словам, цель этой инициативы — скорое завершение конфликта, а не затягивание на несколько лет.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, подчеркнул, что у главы киевского режима нет никакого осязаемого "плана" даже для Запада.