https://ria.ru/20241002/ukraina-1975855148.html
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.10.2024
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киевской, Житомирской, Одесской, Харьковской, Черниговской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T04:38
2024-10-02T04:38
2024-10-02T04:38
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской, Житомирской, Одесской, Харьковской, Черниговской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревога в Одесской области звучит с 01.25 мск, в Черниговской – с 01.45, в Полтавской – с 01.55, в Киевской – с 03.17, в Житомирской – с 03.50, в Харьковской – с 03.56. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20241001/spetsoperatsiya-1975776602.html
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в мире, полтавская область, украина, одесская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Полтавская область, Украина, Одесская область, Вооруженные силы РФ
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу