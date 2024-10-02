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"Это поможет им продержаться". Чем Запад решил порадовать Украину - РИА Новости, 02.10.2024
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08:00 02.10.2024 (обновлено: 08:09 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/ukraina-1975784250.html
"Это поможет им продержаться". Чем Запад решил порадовать Украину
"Это поможет им продержаться". Чем Запад решил порадовать Украину - РИА Новости, 02.10.2024
"Это поможет им продержаться". Чем Запад решил порадовать Украину
Зеленский во время недавнего визита в США не добился двух главных целей: разрешения бить вглубь России западным оружием и официального приглашения Украины в... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T08:00
2024-10-02T08:09
безопасность
украина
сша
владимир зеленский
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
россия
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Зеленский во время недавнего визита в США не добился двух главных целей: разрешения бить вглубь России западным оружием и официального приглашения Украины в НАТО. Тем не менее военная помощь Вашингтона и союзников продолжится — сразу несколько стран альянса объявили об очередных поставках. О том, что еще получит Киев, — в материале РИА Новости.Восполнить потериВ конце сентября в Вашингтоне сообщили о двух новых пакетах для Украины. Первый — на 375 миллионов долларов — передадут в рамках программы Presidential Drawdown of Security Assistance (PDA), предусматривающей отправку военной техники и имущества непосредственно со складов и баз хранения армии США. Это уже 66-й по счету пакет PDA с 2021-го и 12-й — в этом году.Из новинок — планирующая управляемая бомба AGM-154A JSOW, которую ВСУ получат в кассетном варианте. Ожидается, что она станет основным видом вооружений украинских истребителей F-16 для работы по наземным целям. Дальность полета при сбросе с большой высоты — до 130 километров. Бомба выполнена по технологии снижения радиолокационной заметности и несет кассету со 145 кумулятивно-осколочными суббоеприпасами BLU-97/B Combined Effects Bomb весом по 1,54 килограмма. JSOW предназначена в первую очередь для поражения позиций ПВО и других важных площадных целей.Из боевой техники в этом пакете — только бронеавтомобили класса MRAP, колесные БТР M1117 и легкие бронированные машины JLTV. Очевидно, Пентагон пытается восполнить высокие потери ВСУ в этих классах техники во время операции в Курской области. Кроме того, США передадут Украине неназванное количество мостоукладчиков и несколько сторожевых катеров.Также в 66-й пакет вошли управляемые ракеты для комплекса HIMARS, 105- и 155-миллиметровые артиллерийские выстрелы, противотанковые управляемые ракеты TOW и Javelin, одноразовые ручные гранатометы АТ4, стрелковое оружие и тактическая медицина.Ракеты будут позжеЧуть позже в Вашингтоне объявили о выделении еще одного пакета военной помощи — объемом 2,4 миллиарда долларов, но уже в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative — USAI). В этом случае оружие только предстоит заказать у промышленности. Быстро Киев его не получит.Это уже 21-й пакет по линии USAI с весны 2022-го. Известно, что в него вошли достаточно сложные и дорогостоящие вооружения: зенитные управляемые ракеты, высокоточное авиационное вооружение "воздух — поверхность", БПЛА и компоненты для их производства, комплексы РЭБ, безэкипажные катера, оборудование защищенной радиосвязи, оборудование и материалы для производства боеприпасов.Тот факт, что Пентагон не передал ВСУ зенитные управляемые ракеты из своих запасов, а лишь заказал их производителю, может говорить о том, что лишних уже не осталось, а ОПК не в силах удовлетворить растущий спрос. Отправляя Украине еще больше, США поставят под угрозу собственную безопасность. Да и дорого восполнять арсеналы — одна ракета ЗРК Patriot стоит около четырех миллионов долларов.Танки и артиллерияОбъявили о новых военных поставках и европейские союзники Киева. Особенно отличилась Германия, отгрузившая много техники: 22 танка Leopard 1A5, 22 бронемашины класса MRAP, 12 самоходных артиллерийских установок PZH 2000, пять гусеничных вездеходов BV206, один гусеничный транспортер Warthog, три зенитных установки Gepard.В целом 22 танка — серьезная сила, хоть первый "Леопард" уже и устарел. ВСУ чаще всего используют их в качестве мобильной бронированной артиллерии для стрельбы с закрытых позиций. О поставках более современных машин речи не идет. И вряд ли пойдет: по оценкам бундесвера, из 18 отправленных ранее Leopard 2 уже уничтожены 13.Достаточно грозно на бумаге выглядят и двенадцать 155-миллиметровых САУ PZH 2000. Однако они прибыли не для усиления артиллерийских частей, а как замена выбывшим из строя машинам. В условиях украинского конфликта PZH 2000 показала себя не самой надежной техникой — ресурса ствола не хватает для необходимой интенсивности стрельбы. В результате орудие изнашивается и приходит в негодность. Впрочем, сбрасывать эту гаубицу со счетов не стоит. Уничтожить ее удается нечасто.Кроме того, Германия направила Украине разведывательные беспилотники VECTOR (30 единиц), RQ-35 Heidrun (20), Songbird (12) и Hornet XR (6), а также 61 тысячу 155-миллиметровых артиллерийских снарядов и миллион патронов для стрелкового оружия. Шестьдесят восемь разведывательных "крыльев" — щедрый подарок, который способен на время закрыть потребность в них на значительном участке фронта.Списанное — на фронтВ конце сентября министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс сообщил, что Украине поставят 24 истребителя F-16. Эти машины королевские ВВС списали в ходе перевооружения на F-35. Неизвестно, стоит ли радоваться украинским летчикам: самолеты были в строю по 40-45 лет. Чем техника старше, тем сложнее ее обслуживать. А F-16 — очень требовательный и капризный. И неизвестно, как эти "старички" покажут себя в воздушном бою с современными истребителями.Списанной техникой решила поделиться и Австралия. Как отмечает газета Sydney Morning Herald, Канберра ведет переговоры с Вашингтоном о передаче Украине 59 танков Abrams M1A1, снятых с вооружения в июле. Они были куплены у американцев в 2004-м за 340 миллионов долларов. Эти машины в танковых частях австралийской армии заменят гораздо более современной и продвинутой версией M1A2 SEPv3.Впрочем, не стоит обнадеживаться, что противнику отправляют морально и физически устаревшую технику. Она все еще способна воевать, хотя и с повышенным риском поломок. Кардинально ситуацию на фронте эти поставки не изменят, но затянуть войну способны. Что, судя по всему, Западу и нужно.
https://ria.ru/20240924/vertolety-1973894801.html
https://ria.ru/20240919/kulibin-1973441060.html
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безопасность, украина, сша, владимир зеленский, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, россия
Безопасность, Украина, США, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, Россия
"Это поможет им продержаться". Чем Запад решил порадовать Украину

Западные страны объявили о новых военных поставках Киеву

© Фото : Canadian Armed ForcesПодготовка канадских танков Leopard 2 к отправке на Украину
Подготовка канадских танков Leopard 2 к отправке на Украину - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© Фото : Canadian Armed Forces
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Зеленский во время недавнего визита в США не добился двух главных целей: разрешения бить вглубь России западным оружием и официального приглашения Украины в НАТО. Тем не менее военная помощь Вашингтона и союзников продолжится — сразу несколько стран альянса объявили об очередных поставках. О том, что еще получит Киев, — в материале РИА Новости.

Восполнить потери

В конце сентября в Вашингтоне сообщили о двух новых пакетах для Украины. Первый — на 375 миллионов долларов — передадут в рамках программы Presidential Drawdown of Security Assistance (PDA), предусматривающей отправку военной техники и имущества непосредственно со складов и баз хранения армии США. Это уже 66-й по счету пакет PDA с 2021-го и 12-й — в этом году.
Из новинок — планирующая управляемая бомба AGM-154A JSOW, которую ВСУ получат в кассетном варианте. Ожидается, что она станет основным видом вооружений украинских истребителей F-16 для работы по наземным целям. Дальность полета при сбросе с большой высоты — до 130 километров. Бомба выполнена по технологии снижения радиолокационной заметности и несет кассету со 145 кумулятивно-осколочными суббоеприпасами BLU-97/B Combined Effects Bomb весом по 1,54 килограмма. JSOW предназначена в первую очередь для поражения позиций ПВО и других важных площадных целей.
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Из боевой техники в этом пакете — только бронеавтомобили класса MRAP, колесные БТР M1117 и легкие бронированные машины JLTV. Очевидно, Пентагон пытается восполнить высокие потери ВСУ в этих классах техники во время операции в Курской области. Кроме того, США передадут Украине неназванное количество мостоукладчиков и несколько сторожевых катеров.
Также в 66-й пакет вошли управляемые ракеты для комплекса HIMARS, 105- и 155-миллиметровые артиллерийские выстрелы, противотанковые управляемые ракеты TOW и Javelin, одноразовые ручные гранатометы АТ4, стрелковое оружие и тактическая медицина.
© AP Photo / Ukrainian Defense Ministry Press Service Украинские военные используют пусковую установку с американскими ракетами Javelin во время военных учений в Донецкой области
Украинские военные используют пусковую установку с американскими ракетами Javelin во время военных учений в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© AP Photo / Ukrainian Defense Ministry Press Service
Украинские военные используют пусковую установку с американскими ракетами Javelin во время военных учений в Донецкой области

Ракеты будут позже

Чуть позже в Вашингтоне объявили о выделении еще одного пакета военной помощи — объемом 2,4 миллиарда долларов, но уже в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative — USAI). В этом случае оружие только предстоит заказать у промышленности. Быстро Киев его не получит.
Это уже 21-й пакет по линии USAI с весны 2022-го. Известно, что в него вошли достаточно сложные и дорогостоящие вооружения: зенитные управляемые ракеты, высокоточное авиационное вооружение "воздух — поверхность", БПЛА и компоненты для их производства, комплексы РЭБ, безэкипажные катера, оборудование защищенной радиосвязи, оборудование и материалы для производства боеприпасов.
Тот факт, что Пентагон не передал ВСУ зенитные управляемые ракеты из своих запасов, а лишь заказал их производителю, может говорить о том, что лишних уже не осталось, а ОПК не в силах удовлетворить растущий спрос. Отправляя Украине еще больше, США поставят под угрозу собственную безопасность. Да и дорого восполнять арсеналы — одна ракета ЗРК Patriot стоит около четырех миллионов долларов.
© Фото : U.S. Army / Sgt. Alexandra SheaРакетные системы ПВО Patriot армии США во время учений Astral Knight
Ракетные системы ПВО Patriot армии США во время учений Astral Knight - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© Фото : U.S. Army / Sgt. Alexandra Shea
Ракетные системы ПВО Patriot армии США во время учений Astral Knight

Танки и артиллерия

Объявили о новых военных поставках и европейские союзники Киева. Особенно отличилась Германия, отгрузившая много техники: 22 танка Leopard 1A5, 22 бронемашины класса MRAP, 12 самоходных артиллерийских установок PZH 2000, пять гусеничных вездеходов BV206, один гусеничный транспортер Warthog, три зенитных установки Gepard.
В целом 22 танка — серьезная сила, хоть первый "Леопард" уже и устарел. ВСУ чаще всего используют их в качестве мобильной бронированной артиллерии для стрельбы с закрытых позиций. О поставках более современных машин речи не идет. И вряд ли пойдет: по оценкам бундесвера, из 18 отправленных ранее Leopard 2 уже уничтожены 13.
Пулемет Утес на самодельном станке - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
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Достаточно грозно на бумаге выглядят и двенадцать 155-миллиметровых САУ PZH 2000. Однако они прибыли не для усиления артиллерийских частей, а как замена выбывшим из строя машинам. В условиях украинского конфликта PZH 2000 показала себя не самой надежной техникой — ресурса ствола не хватает для необходимой интенсивности стрельбы. В результате орудие изнашивается и приходит в негодность. Впрочем, сбрасывать эту гаубицу со счетов не стоит. Уничтожить ее удается нечасто.
Кроме того, Германия направила Украине разведывательные беспилотники VECTOR (30 единиц), RQ-35 Heidrun (20), Songbird (12) и Hornet XR (6), а также 61 тысячу 155-миллиметровых артиллерийских снарядов и миллион патронов для стрелкового оружия. Шестьдесят восемь разведывательных "крыльев" — щедрый подарок, который способен на время закрыть потребность в них на значительном участке фронта.
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие запускают беспилотник
Украинские военнослужащие запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие запускают беспилотник

Списанное — на фронт

В конце сентября министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс сообщил, что Украине поставят 24 истребителя F-16. Эти машины королевские ВВС списали в ходе перевооружения на F-35. Неизвестно, стоит ли радоваться украинским летчикам: самолеты были в строю по 40-45 лет. Чем техника старше, тем сложнее ее обслуживать. А F-16 — очень требовательный и капризный. И неизвестно, как эти "старички" покажут себя в воздушном бою с современными истребителями.
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Списанной техникой решила поделиться и Австралия. Как отмечает газета Sydney Morning Herald, Канберра ведет переговоры с Вашингтоном о передаче Украине 59 танков Abrams M1A1, снятых с вооружения в июле. Они были куплены у американцев в 2004-м за 340 миллионов долларов. Эти машины в танковых частях австралийской армии заменят гораздо более современной и продвинутой версией M1A2 SEPv3.
Впрочем, не стоит обнадеживаться, что противнику отправляют морально и физически устаревшую технику. Она все еще способна воевать, хотя и с повышенным риском поломок. Кардинально ситуацию на фронте эти поставки не изменят, но затянуть войну способны. Что, судя по всему, Западу и нужно.
© Фото из соцсетейПодбитый в ходе спецоперации американский танк M1A1 Abrams
Подбитый в ходе спецоперации американский танк M1A1 Abrams - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© Фото из соцсетей
Подбитый в ходе спецоперации американский танк M1A1 Abrams
 
БезопасностьУкраинаСШАВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны СШАРоссия
 
 
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