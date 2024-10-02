https://ria.ru/20241002/ugledar-1975928309.html

ВСУ получили приказ выйти из Угледара, пишут СМИ

ВСУ получили приказ выйти из Угледара, пишут СМИ - РИА Новости, 02.10.2024

ВСУ получили приказ выйти из Угледара, пишут СМИ

ВСУ получили приказ командования отступить из Угледара, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на оперативно-стратегическую группировку украинских... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T12:55

2024-10-02T12:55

2024-10-02T17:05

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алексей гончаренко

рустем умеров

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. ВСУ получили приказ командования отступить из Угледара, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на оперативно-стратегическую группировку украинских войск "Хортица", которая ведет боевые действия в том числе на Угледарском направлении."Высшим командованием предоставлено разрешение на осуществление маневра по выведению подразделений из Угледара", — приводит "Страна" заявление оперативно-стратегической группировки "Хортица".Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что до освобождения Угледара остались "считаные дни", противник в городе "находится в очень серьезном окружении". Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что российская армия взяла под контроль значительно больше половины территории города Угледар в ДНР. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) призвал отстранить от должности министра обороны Украины Рустема Умерова из-за потери Угледара.

https://ria.ru/20241002/ugledar-1975915460.html

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в мире, вооруженные силы украины, угледар, донецкая народная республика, россия, владимир рогов, алексей гончаренко, рустем умеров, страна.ua, верховная рада украины