Рейтинг@Mail.ru
ВСУ получили приказ выйти из Угледара, пишут СМИ - РИА Новости, 02.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:55 02.10.2024 (обновлено: 17:05 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/ugledar-1975928309.html
ВСУ получили приказ выйти из Угледара, пишут СМИ
ВСУ получили приказ выйти из Угледара, пишут СМИ - РИА Новости, 02.10.2024
ВСУ получили приказ выйти из Угледара, пишут СМИ
ВСУ получили приказ командования отступить из Угледара, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на оперативно-стратегическую группировку украинских... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T12:55
2024-10-02T17:05
в мире
вооруженные силы украины
угледар
донецкая народная республика
россия
владимир рогов
алексей гончаренко
рустем умеров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869086161_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8ec251ae17dbb0386d8615737c34c7c3.jpg
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. ВСУ получили приказ командования отступить из Угледара, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на оперативно-стратегическую группировку украинских войск "Хортица", которая ведет боевые действия в том числе на Угледарском направлении."Высшим командованием предоставлено разрешение на осуществление маневра по выведению подразделений из Угледара", — приводит "Страна" заявление оперативно-стратегической группировки "Хортица".Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что до освобождения Угледара остались "считаные дни", противник в городе "находится в очень серьезном окружении". Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что российская армия взяла под контроль значительно больше половины территории города Угледар в ДНР. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) призвал отстранить от должности министра обороны Украины Рустема Умерова из-за потери Угледара.
https://ria.ru/20241002/ugledar-1975915460.html
угледар
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869086161_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9b5dd5b2d4a204912a36a24ea973d1dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вооруженные силы украины, угледар, донецкая народная республика, россия, владимир рогов, алексей гончаренко, рустем умеров, страна.ua, верховная рада украины
В мире, Вооруженные силы Украины, Угледар, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Рогов, Алексей Гончаренко, Рустем Умеров, Страна.ua, Верховная Рада Украины
ВСУ получили приказ выйти из Угледара, пишут СМИ

"Страна.ua": ВСУ получили приказ выйти из Угледара

© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты на позициях под Угледаром
Украинские солдаты на позициях под Угледаром - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты на позициях под Угледаром. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. ВСУ получили приказ командования отступить из Угледара, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на оперативно-стратегическую группировку украинских войск "Хортица", которая ведет боевые действия в том числе на Угледарском направлении.
"Высшим командованием предоставлено разрешение на осуществление маневра по выведению подразделений из Угледара", — приводит "Страна" заявление оперативно-стратегической группировки "Хортица".
Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что до освобождения Угледара остались "считаные дни", противник в городе "находится в очень серьезном окружении". Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что российская армия взяла под контроль значительно больше половины территории города Угледар в ДНР. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) призвал отстранить от должности министра обороны Украины Рустема Умерова из-за потери Угледара.
Вид с воздуха на Угледар - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Гагин рассказал о мирных жителях в Угледаре
Вчера, 12:14
 
В миреВооруженные силы УкраиныУгледарДонецкая Народная РеспубликаРоссияВладимир РоговАлексей ГончаренкоРустем УмеровСтрана.uaВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала