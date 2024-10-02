https://ria.ru/20241002/ugledar-1975915460.html

Гагин рассказал о мирных жителях в Угледаре

Гагин рассказал о мирных жителях в Угледаре - РИА Новости, 02.10.2024

Гагин рассказал о мирных жителях в Угледаре

Мирные жители остаются в Угледаре, их точное число назвать пока невозможно, сообщил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T12:14

2024-10-02T12:14

2024-10-02T12:14

специальная военная операция на украине

в мире

угледар

донецкая народная республика

ян гагин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Мирные жители остаются в Угледаре, их точное число назвать пока невозможно, сообщил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин. "Что касается мирных жителей, они остаются в городе, но точное количество назвать пока невозможно", - сказал Гагин РИА Новости в ответ на вопрос, остаются ли в Угледаре гражданские. По его словам, в городе остаются разрозненные части ВСУ, продолжается зачистка территории.

https://ria.ru/20241002/ugledar-1975911099.html

угледар

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в мире, угледар, донецкая народная республика, ян гагин, вооруженные силы украины