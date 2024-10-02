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Гагин рассказал о мирных жителях в Угледаре - РИА Новости, 02.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:14 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/ugledar-1975915460.html
Гагин рассказал о мирных жителях в Угледаре
Гагин рассказал о мирных жителях в Угледаре - РИА Новости, 02.10.2024
Гагин рассказал о мирных жителях в Угледаре
Мирные жители остаются в Угледаре, их точное число назвать пока невозможно, сообщил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T12:14
2024-10-02T12:14
специальная военная операция на украине
в мире
угледар
донецкая народная республика
ян гагин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Мирные жители остаются в Угледаре, их точное число назвать пока невозможно, сообщил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин. "Что касается мирных жителей, они остаются в городе, но точное количество назвать пока невозможно", - сказал Гагин РИА Новости в ответ на вопрос, остаются ли в Угледаре гражданские. По его словам, в городе остаются разрозненные части ВСУ, продолжается зачистка территории.
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угледар
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в мире, угледар, донецкая народная республика, ян гагин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Угледар, Донецкая Народная Республика, Ян Гагин, Вооруженные силы Украины
Гагин рассказал о мирных жителях в Угледаре

Гагин: мирные жители остаются в Угледаре, точное число назвать пока невозможно

© AP Photo / LIBKOSВид с воздуха на Угледар
Вид с воздуха на Угледар - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© AP Photo / LIBKOS
Вид с воздуха на Угледар. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Мирные жители остаются в Угледаре, их точное число назвать пока невозможно, сообщил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин.
"Что касается мирных жителей, они остаются в городе, но точное количество назвать пока невозможно", - сказал Гагин РИА Новости в ответ на вопрос, остаются ли в Угледаре гражданские.
По его словам, в городе остаются разрозненные части ВСУ, продолжается зачистка территории.
Российские военнослужащие на крыше здания в Угледаре - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
На администрации Угледара установили российский флаг
Вчера, 11:50
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУгледарДонецкая Народная РеспубликаЯн ГагинВооруженные силы Украины
 
 
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