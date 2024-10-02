https://ria.ru/20241002/ugledar-1975911099.html

На администрации Угледара установили российский флаг

На администрации Угледара установили российский флаг - РИА Новости, 02.10.2024

На администрации Угледара установили российский флаг

На администрации Угледара установили флаг России, но говорить об освобождении города пока рано, сообщил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T11:50

2024-10-02T11:50

2024-10-02T12:17

специальная военная операция на украине

в мире

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975779908_112:77:911:526_1920x0_80_0_0_f253e7f7ff46edb7cc55eb6e1ed10648.jpg

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. На администрации Угледара установили флаг России, но говорить об освобождении города пока рано, сообщил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин."Действительно, наши военные находятся уже в Угледаре, на здании местной администрации установлен российский флаг. Однако говорить о взятии города преждевременно — там остаются разрозненные части ВСУ. Идет зачистка, и на это потребуется какое-то время", — сказал собеседник агентства.Он уточнил, что в городе остаются мирные жители, но назвать их точное число невозможно.Накануне другой советник главы ДНР — Игорь Кимаковский — заявил, что до освобождения Угледара остались "считаные дни": противник находится в окружении.По словам председателя комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимира Рогова, в городе участились случаи хаотичного бегства украинских подразделений. Он пояснил, что у ВСУ для эвакуации осталась одна проселочная дорога, но и она находится под огневым контролем российских военных.В сентябре депутат Верховной рады Марьяна Безуглая назвала потерю Угледара вопросом времени. Она обвинила в этом главкома ВСУ Александра Сырского, который, по ее словам, создал хаос в 72-й бригаде, сняв с должности комбрига во время российского наступления, и не способствовал пополнению подразделения.

https://ria.ru/20241001/ugledar-1975742621.html

https://ria.ru/20241002/vsu-1975881040.html

https://ria.ru/20241002/bloomberg-1975904628.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, вооруженные силы украины