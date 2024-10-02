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На администрации Угледара установили российский флаг - РИА Новости, 02.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:50 02.10.2024 (обновлено: 12:17 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/ugledar-1975911099.html
На администрации Угледара установили российский флаг
На администрации Угледара установили российский флаг - РИА Новости, 02.10.2024
На администрации Угледара установили российский флаг
На администрации Угледара установили флаг России, но говорить об освобождении города пока рано, сообщил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T11:50
2024-10-02T12:17
специальная военная операция на украине
в мире
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. На администрации Угледара установили флаг России, но говорить об освобождении города пока рано, сообщил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин."Действительно, наши военные находятся уже в Угледаре, на здании местной администрации установлен российский флаг. Однако говорить о взятии города преждевременно — там остаются разрозненные части ВСУ. Идет зачистка, и на это потребуется какое-то время", — сказал собеседник агентства.Он уточнил, что в городе остаются мирные жители, но назвать их точное число невозможно.Накануне другой советник главы ДНР — Игорь Кимаковский — заявил, что до освобождения Угледара остались "считаные дни": противник находится в окружении.По словам председателя комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимира Рогова, в городе участились случаи хаотичного бегства украинских подразделений. Он пояснил, что у ВСУ для эвакуации осталась одна проселочная дорога, но и она находится под огневым контролем российских военных.В сентябре депутат Верховной рады Марьяна Безуглая назвала потерю Угледара вопросом времени. Она обвинила в этом главкома ВСУ Александра Сырского, который, по ее словам, создал хаос в 72-й бригаде, сняв с должности комбрига во время российского наступления, и не способствовал пополнению подразделения.
https://ria.ru/20241001/ugledar-1975742621.html
https://ria.ru/20241002/vsu-1975881040.html
https://ria.ru/20241002/bloomberg-1975904628.html
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в мире, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины
На администрации Угледара установили российский флаг

Гагин: на администрации Угледара установили российский флаг, идет зачистка

© Два майора/TelegramРоссийские военнослужащие на крыше здания в Угледаре
Российские военнослужащие на крыше здания в Угледаре - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© Два майора/Telegram
Российские военнослужащие на крыше здания в Угледаре
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. На администрации Угледара установили флаг России, но говорить об освобождении города пока рано, сообщил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин.
"Действительно, наши военные находятся уже в Угледаре, на здании местной администрации установлен российский флаг. Однако говорить о взятии города преждевременно — там остаются разрозненные части ВСУ. Идет зачистка, и на это потребуется какое-то время", — сказал собеседник агентства.
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Он уточнил, что в городе остаются мирные жители, но назвать их точное число невозможно.
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В сентябре депутат Верховной рады Марьяна Безуглая назвала потерю Угледара вопросом времени. Она обвинила в этом главкома ВСУ Александра Сырского, который, по ее словам, создал хаос в 72-й бригаде, сняв с должности комбрига во время российского наступления, и не способствовал пополнению подразделения.
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