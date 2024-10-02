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Рогов рассказал о хаотичном бегстве ВСУ из Угледара - РИА Новости, 02.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:48 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/ugledar-1975910758.html
Рогов рассказал о хаотичном бегстве ВСУ из Угледара
Рогов рассказал о хаотичном бегстве ВСУ из Угледара - РИА Новости, 02.10.2024
Рогов рассказал о хаотичном бегстве ВСУ из Угледара
Случаи хаотичного бегства украинских подразделений участились в оккупированном ВСУ Угледаре в ДНР, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T11:48
2024-10-02T11:48
специальная военная операция на украине
угледар
владимир рогов
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости. Случаи хаотичного бегства украинских подразделений участились в оккупированном ВСУ Угледаре в ДНР, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Во вторник советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что до освобождения Угледара остались "считанные дни", противник в городе находится в очень серьезном окружении. При этом Рогов в тот же день сообщал, что российская армия полностью контролирует западную, южную и восточную части, а также практически весь центр города. В разных частях Угледара, включая здание администрации, подняты российские триколоры. ВСУ оттягивают свои силы к северным окраинам, где бои продолжаются, отмечал он. "Участились случаи хаотичного бегства украинских военных, у которых для спасения осталась одна проселочная дорога, но и та находится под огневым контролем русской армии", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, для многих украинских боевиков, брошенных режимом Владимира Зеленского, Угледар превращается в могилу.
https://ria.ru/20241002/vsu-1975881040.html
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угледар, владимир рогов, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, Угледар, Владимир Рогов, Владимир Зеленский
Рогов рассказал о хаотичном бегстве ВСУ из Угледара

Рогов: в Угледаре участились случаи хаотичного бегства украинских военных

© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты на позициях под Угледаром
Украинские солдаты на позициях под Угледаром - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты на позициях под Угледаром . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости. Случаи хаотичного бегства украинских подразделений участились в оккупированном ВСУ Угледаре в ДНР, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Во вторник советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что до освобождения Угледара остались "считанные дни", противник в городе находится в очень серьезном окружении. При этом Рогов в тот же день сообщал, что российская армия полностью контролирует западную, южную и восточную части, а также практически весь центр города. В разных частях Угледара, включая здание администрации, подняты российские триколоры. ВСУ оттягивают свои силы к северным окраинам, где бои продолжаются, отмечал он.
"Участились случаи хаотичного бегства украинских военных, у которых для спасения осталась одна проселочная дорога, но и та находится под огневым контролем русской армии", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, для многих украинских боевиков, брошенных режимом Владимира Зеленского, Угледар превращается в могилу.
Украинские военнослужащие в Угледаре - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
СМИ заметили странную деталь в действиях ВСУ из-за Угледара
Вчера, 09:43
 
Специальная военная операция на УкраинеУгледарВладимир РоговВладимир Зеленский
 
 
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