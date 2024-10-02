https://ria.ru/20241002/ugledar-1975910758.html

Рогов рассказал о хаотичном бегстве ВСУ из Угледара

Рогов рассказал о хаотичном бегстве ВСУ из Угледара - РИА Новости, 02.10.2024

Рогов рассказал о хаотичном бегстве ВСУ из Угледара

Случаи хаотичного бегства украинских подразделений участились в оккупированном ВСУ Угледаре в ДНР, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T11:48

2024-10-02T11:48

2024-10-02T11:48

специальная военная операция на украине

угледар

владимир рогов

владимир зеленский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости. Случаи хаотичного бегства украинских подразделений участились в оккупированном ВСУ Угледаре в ДНР, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Во вторник советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что до освобождения Угледара остались "считанные дни", противник в городе находится в очень серьезном окружении. При этом Рогов в тот же день сообщал, что российская армия полностью контролирует западную, южную и восточную части, а также практически весь центр города. В разных частях Угледара, включая здание администрации, подняты российские триколоры. ВСУ оттягивают свои силы к северным окраинам, где бои продолжаются, отмечал он. "Участились случаи хаотичного бегства украинских военных, у которых для спасения осталась одна проселочная дорога, но и та находится под огневым контролем русской армии", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, для многих украинских боевиков, брошенных режимом Владимира Зеленского, Угледар превращается в могилу.

https://ria.ru/20241002/vsu-1975881040.html

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угледар, владимир рогов, владимир зеленский