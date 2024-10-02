"Лишь вопрос времени": на Западе рассказали о фатальной ошибке ВСУ
Меркурис: ВСУ проигнорировали все предпосылки своего поражения в Угледаре
© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты . Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. ВСУ потерпели крупное поражение в Угледаре, поскольку проигнорировали все предпосылки неизбежного вытеснения из этого города российскими войсками, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Я думаю, что решение ВСУ закрепиться в Угледаре было максимально ошибочным. Когда они еще ушли из Марьинки <…> в декабре 2023 года, им уже должно было быть очевидно, что ситуация в Угледаре становится все более опасной. А когда весной этого года они потеряли Новомихайловку, украинскому командованию должно было снова стать очевидно, что падение Угледара будет лишь вопросом времени", — отметил он.
Меркурис также восхитился эффективной стратегией российских войск во время боев в Угледаре.
"Операция в районе Угледара проводилась крайне методичным и продуманным образом. Русские не пытались просто идти в лоб, а вместо этого двигались целенаправленно. <…> Поэтому, кем бы ни был этот российский генерал, который отвечал за данную операцию, я бы сказал, что он проделал образцовую работу с военной точки зрения", — заключил аналитик.
Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что российские войска фактически окружили Угледар. По его словам, у ВСУ для отступления из города осталась одна дорога, но и она находится под огневым контролем вооруженных сил России.