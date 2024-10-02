https://ria.ru/20241002/ugledar-1975852013.html

"Лишь вопрос времени": на Западе рассказали о фатальной ошибке ВСУ

"Лишь вопрос времени": на Западе рассказали о фатальной ошибке ВСУ - РИА Новости, 02.10.2024

"Лишь вопрос времени": на Западе рассказали о фатальной ошибке ВСУ

ВСУ потерпели крупное поражение в Угледаре, поскольку проигнорировали все предпосылки неизбежного вытеснения из этого города российскими войсками, заявил... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T03:50

2024-10-02T03:50

2024-10-02T03:50

специальная военная операция на украине

в мире

угледар

вооруженные силы украины

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869086161_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8ec251ae17dbb0386d8615737c34c7c3.jpg

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. ВСУ потерпели крупное поражение в Угледаре, поскольку проигнорировали все предпосылки неизбежного вытеснения из этого города российскими войсками, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Я думаю, что решение ВСУ закрепиться в Угледаре было максимально ошибочным. Когда они еще ушли из Марьинки <…> в декабре 2023 года, им уже должно было быть очевидно, что ситуация в Угледаре становится все более опасной. А когда весной этого года они потеряли Новомихайловку, украинскому командованию должно было снова стать очевидно, что падение Угледара будет лишь вопросом времени", — отметил он.Меркурис также восхитился эффективной стратегией российских войск во время боев в Угледаре."Операция в районе Угледара проводилась крайне методичным и продуманным образом. Русские не пытались просто идти в лоб, а вместо этого двигались целенаправленно. <…> Поэтому, кем бы ни был этот российский генерал, который отвечал за данную операцию, я бы сказал, что он проделал образцовую работу с военной точки зрения", — заключил аналитик.Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что российские войска фактически окружили Угледар. По его словам, у ВСУ для отступления из города осталась одна дорога, но и она находится под огневым контролем вооруженных сил России.

https://ria.ru/20241001/umerov-1975830054.html

https://ria.ru/20241002/zelenskiy-1975843765.html

угледар

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, угледар, вооруженные силы украины, украина