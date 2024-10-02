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Израильская армия заявила о "точном" ударе по Бейруту - РИА Новости, 03.10.2024
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23:58 02.10.2024 (обновлено: 02:12 03.10.2024)
https://ria.ru/20241002/udar-1976059730.html
Израильская армия заявила о "точном" ударе по Бейруту
Израильская армия заявила о "точном" ударе по Бейруту - РИА Новости, 03.10.2024
Израильская армия заявила о "точном" ударе по Бейруту
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла "точный удар" по ливанской столице Бейруту. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-02T23:58
2024-10-03T02:12
бейрут
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
ливан
израиль
хезболла
хамас
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла "точный удар" по ливанской столице Бейруту."Армия обороны Израиля нанесла точный удар по Бейруту. Подробности будут позже", — говорится в сообщении в Telegram-канале ЦАХАЛ.Как сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на ливанский минздрав, в результате удара по центральным районам Бейрута погибли не менее пяти человек.Израиль сейчас участвует сразу в нескольких боевых столкновениях. Так, в ночь на 2 октября ЦАХАЛ начала ограниченную наземную операцию в Ливане, главной целью которой названо создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлой" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС. Кроме того, продолжается операция в секторе Газа.Накануне миссия Ирана при ООН призвала Совбез организации вмешаться и остановить "агрессию и военные преступления Израиля против Ливана, Газы и Сирии и не допустить перерастания ситуации в полномасштабную региональную войну".На минувшей неделе ЦАХАЛ несколькими точечными авиаударами по Бейруту ликвидировала высокопоставленных командиров ливанского движения "Хезболла", включая генсека Хасана Насруллу.
https://ria.ru/20241002/iran-1976029815.html
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бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, ливан, израиль, хезболла, хамас, в мире
Бейрут, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Ливан, Израиль, Хезболла, ХАМАС, В мире
Израильская армия заявила о "точном" ударе по Бейруту

ЦАХАЛа заявил, что нанесла точный удар по столице Ливана Бейруту

© AP Photo / Hassan AmmarРазрушенное в результате израильского авиаудара здание в Дахие, Бейрут
Разрушенное в результате израильского авиаудара здание в Дахие, Бейрут - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
Разрушенное в результате израильского авиаудара здание в Дахие, Бейрут. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла "точный удар" по ливанской столице Бейруту.
«
"Армия обороны Израиля нанесла точный удар по Бейруту. Подробности будут позже", — говорится в сообщении в Telegram-канале ЦАХАЛ.
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Как сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на ливанский минздрав, в результате удара по центральным районам Бейрута погибли не менее пяти человек.
Израиль сейчас участвует сразу в нескольких боевых столкновениях. Так, в ночь на 2 октября ЦАХАЛ начала ограниченную наземную операцию в Ливане, главной целью которой названо создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлой" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС. Кроме того, продолжается операция в секторе Газа.
Накануне миссия Ирана при ООН призвала Совбез организации вмешаться и остановить "агрессию и военные преступления Израиля против Ливана, Газы и Сирии и не допустить перерастания ситуации в полномасштабную региональную войну".
На минувшей неделе ЦАХАЛ несколькими точечными авиаударами по Бейруту ликвидировала высокопоставленных командиров ливанского движения "Хезболла", включая генсека Хасана Насруллу.
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БейрутОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024ЛиванИзраильХезболлаХАМАСВ мире
 
 
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