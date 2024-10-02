https://ria.ru/20241002/udar-1976059730.html

Израильская армия заявила о "точном" ударе по Бейруту

Израильская армия заявила о "точном" ударе по Бейруту - РИА Новости, 03.10.2024

Израильская армия заявила о "точном" ударе по Бейруту

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла "точный удар" по ливанской столице Бейруту. РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-02T23:58

2024-10-02T23:58

2024-10-03T02:12

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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хезболла

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла "точный удар" по ливанской столице Бейруту."Армия обороны Израиля нанесла точный удар по Бейруту. Подробности будут позже", — говорится в сообщении в Telegram-канале ЦАХАЛ.Как сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на ливанский минздрав, в результате удара по центральным районам Бейрута погибли не менее пяти человек.Израиль сейчас участвует сразу в нескольких боевых столкновениях. Так, в ночь на 2 октября ЦАХАЛ начала ограниченную наземную операцию в Ливане, главной целью которой названо создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлой" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС. Кроме того, продолжается операция в секторе Газа.Накануне миссия Ирана при ООН призвала Совбез организации вмешаться и остановить "агрессию и военные преступления Израиля против Ливана, Газы и Сирии и не допустить перерастания ситуации в полномасштабную региональную войну".На минувшей неделе ЦАХАЛ несколькими точечными авиаударами по Бейруту ликвидировала высокопоставленных командиров ливанского движения "Хезболла", включая генсека Хасана Насруллу.

https://ria.ru/20241002/iran-1976029815.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, ливан, израиль, хезболла, хамас, в мире