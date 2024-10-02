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Израиль нанес удар по зданию в южном пригороде Бейрута

Израиль нанес удар по зданию в южном пригороде Бейрута - РИА Новости, 02.10.2024

Израиль нанес удар по зданию в южном пригороде Бейрута

Жилой дом подвергся израильском авиаудару в южном пригороде Бейрута, сообщили РИА Новости очевидцы. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T11:08

2024-10-02T11:08

2024-10-02T11:24

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БЕЙРУТ, 2 окт — РИА Новости. Жилой дом подвергся израильском авиаудару в южном пригороде Бейрута, сообщили РИА Новости очевидцы."Авиация нанесла удар по дому в районе Шувайфет", — сказал собеседник агентства.По его словам, в небе находится израильский беспилотник.С прошлой недели ВВС Израиля наносят массированные удары по объектам движения "Хезболла" в разных районах Ливана. По данным Управления чрезвычайных ситуаций при правительстве страны на вечер 1 октября, число жертв достигло 1873.На минувшей неделе несколькими точечными авиаударами по Бейруту были ликвидированы высокопоставленные командиры ливанского движения, включая генсека Хасана Насруллу.Армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей. Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью ЦАХАЛ не атаковала "Хезболлу" со Второй ливанской войны 2006 года.

https://ria.ru/20241002/livan-1975890466.html

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Варвара Скокшина

в мире, бейрут, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024