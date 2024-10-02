https://ria.ru/20241002/tvorog-1975854108.html
Врач рассказала, кому нельзя есть творог
Врач рассказала, кому нельзя есть творог - РИА Новости, 02.10.2024
Врач рассказала, кому нельзя есть творог
Рекомендуется отказаться от творога при наличии аллергии на молочные белки, также следует ограничить его количество людям с заболеваниями почек, рассказала РИА... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T04:20
2024-10-02T04:20
2024-10-02T04:20
общество
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Рекомендуется отказаться от творога при наличии аллергии на молочные белки, также следует ограничить его количество людям с заболеваниями почек, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Людмила Сухорукова. "Ограничивать продукт нужно, если вы слишком чувствительны к лактозе и испытываете дискомфорт от творога. А при аллергии на молочные белки придется и вовсе отказываться от творога. Отдельное внимание стоит уделить гликемическому индексу творога. Правда, это актуально для людей с сахарным диабетом второго типа. А вот здоровым людям опасаться этого индекса не стоит", - сказала Сухорукова. По ее словам, для людей с заболеванием почек существует ограничение по количеству творога. Это связано с тем, что для таких пациентов действуют общие рекомендации по ограничению белка в рационе. Избыточное потребление творога может спровоцировать сразу несколько неприятных последствий, среди них набор лишнего веса и ожирение. Несмотря на диетические свойства продукта, из-за излишков белка организм, наоборот, синтезирует жир. Также избыточное потребление творога в организме провоцирует нарушение обмена витаминов, нервное перевозбуждение и накопление мочевой кислоты, а ее соли откладываются в хрящах, суставах и других тканях. "Даже самые полезные продукты следует есть умеренно, а здоровое питание должно быть разнообразным и сбалансированным. Полностью исключать творог из рациона не стоит, так как в нем много витаминов А и D, которых нет в растительных жирах. Также жирный творог содержит триптофан - эта аминокислота помогает оставаться стройными и лучше высыпаться", - резюмировала Сухорукова.
https://ria.ru/20240922/pelmeni-1974052867.html
https://ria.ru/20240923/yaytsa-1974153597.html
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общество, московская область (подмосковье)
Общество, Московская область (Подмосковье)
Врач рассказала, кому нельзя есть творог
Гастроэнтеролог Сухорукова: творог нельзя есть при аллергии на молочные белки
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Рекомендуется отказаться от творога при наличии аллергии на молочные белки, также следует ограничить его количество людям с заболеваниями почек, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Людмила Сухорукова.
"Ограничивать продукт нужно, если вы слишком чувствительны к лактозе и испытываете дискомфорт от творога. А при аллергии на молочные белки придется и вовсе отказываться от творога. Отдельное внимание стоит уделить гликемическому индексу творога. Правда, это актуально для людей с сахарным диабетом второго типа. А вот здоровым людям опасаться этого индекса не стоит", - сказала Сухорукова.
По ее словам, для людей с заболеванием почек существует ограничение по количеству творога. Это связано с тем, что для таких пациентов действуют общие рекомендации по ограничению белка в рационе.
Избыточное потребление творога может спровоцировать сразу несколько неприятных последствий, среди них набор лишнего веса и ожирение. Несмотря на диетические свойства продукта, из-за излишков белка организм, наоборот, синтезирует жир. Также избыточное потребление творога в организме провоцирует нарушение обмена витаминов, нервное перевозбуждение и накопление мочевой кислоты, а ее соли откладываются в хрящах, суставах и других тканях.
"Даже самые полезные продукты следует есть умеренно, а здоровое питание должно быть разнообразным и сбалансированным. Полностью исключать творог из рациона не стоит, так как в нем много витаминов А и D, которых нет в растительных жирах. Также жирный творог содержит триптофан - эта аминокислота помогает оставаться стройными и лучше высыпаться", - резюмировала Сухорукова.