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В Твери проверят сообщение о побоях в детском саду
В Твери проверят сообщение о побоях в детском саду - РИА Новости, 02.10.2024
В Твери проверят сообщение о побоях в детском саду
Тверские правоохранители проверяют сообщение о битье воспитанников детского сада №152, сообщили региональные прокуратура и СУСК. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T17:40
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РЯЗАНЬ, 2 окт - РИА Новости. Тверские правоохранители проверяют сообщение о битье воспитанников детского сада №152, сообщили региональные прокуратура и СУСК. Ведомство уточняет, что ранее в СМИ появились материалы, на которых видно, что в детском саду в отношении воспитанников применяется физическая сила. Воспитанники этого детского сада - дети с особенностями развития, потому они не могут самостоятельно внятно рассказать родителям о том, что происходит. "Прокуратурой Московского района г. Твери организована проверка по информации из СМИ о побоях в МДОУ "Детский сад №152", - сообщает прокуратура Тверской области в своем Telegram-канале. СУСК по региону отмечает, что для установления всех обстоятельств произошедшего организовано проведение доследственной проверки.
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происшествия, тверь, россия
Происшествия, Тверь, Россия
В Твери проверят сообщение о побоях в детском саду
Тверские правоохранители проверяют сообщение о побоях в детском саду №152
РЯЗАНЬ, 2 окт - РИА Новости.
Тверские правоохранители проверяют сообщение о битье воспитанников детского сада №152, сообщили региональные прокуратура
и СУСК
.
Ведомство уточняет, что ранее в СМИ появились материалы, на которых видно, что в детском саду в отношении воспитанников применяется физическая сила. Воспитанники этого детского сада - дети с особенностями развития, потому они не могут самостоятельно внятно рассказать родителям о том, что происходит.
"Прокуратурой Московского района г. Твери организована проверка по информации из СМИ о побоях в МДОУ "Детский сад №152", - сообщает прокуратура Тверской области в своем Telegram-канале.
СУСК по региону отмечает, что для установления всех обстоятельств произошедшего организовано проведение доследственной проверки.