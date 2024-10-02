https://ria.ru/20241002/tver-1976007130.html

В Твери проверят сообщение о побоях в детском саду

В Твери проверят сообщение о побоях в детском саду - РИА Новости, 02.10.2024

В Твери проверят сообщение о побоях в детском саду

Тверские правоохранители проверяют сообщение о битье воспитанников детского сада №152, сообщили региональные прокуратура и СУСК. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T17:40

2024-10-02T17:40

2024-10-02T17:40

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РЯЗАНЬ, 2 окт - РИА Новости. Тверские правоохранители проверяют сообщение о битье воспитанников детского сада №152, сообщили региональные прокуратура и СУСК. Ведомство уточняет, что ранее в СМИ появились материалы, на которых видно, что в детском саду в отношении воспитанников применяется физическая сила. Воспитанники этого детского сада - дети с особенностями развития, потому они не могут самостоятельно внятно рассказать родителям о том, что происходит. "Прокуратурой Московского района г. Твери организована проверка по информации из СМИ о побоях в МДОУ "Детский сад №152", - сообщает прокуратура Тверской области в своем Telegram-канале. СУСК по региону отмечает, что для установления всех обстоятельств произошедшего организовано проведение доследственной проверки.

https://ria.ru/20240424/delo-1942131366.html

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происшествия, тверь, россия