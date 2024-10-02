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Эксперт оценил последствия ракетного удара Ирана по Израилю - РИА Новости, 02.10.2024
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Эксперт оценил последствия ракетного удара Ирана по Израилю
Эксперт оценил последствия ракетного удара Ирана по Израилю - РИА Новости, 02.10.2024
Эксперт оценил последствия ракетного удара Ирана по Израилю
Последствия ракетного удара Ирана, который поразил газовые платформы в Израиле рядом с городом Ашкелон, вряд ли приведут к значительному росту цен на газ на... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T01:00
2024-10-02T01:00
цены на нефть
израиль
ашкелон
иран
игорь юшков
фонд национальной энергетической безопасности
chevron
обострение ситуации между ираном и израилем
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Последствия ракетного удара Ирана, который поразил газовые платформы в Израиле рядом с городом Ашкелон, вряд ли приведут к значительному росту цен на газ на мировом рынке, таким мнением поделился с РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) в ходе ракетного удара поразил газовые платформы в районе израильского города Ашкелона, ранее во вторник сообщило иранское государственное агентство Tasnim. По словам собеседника агентства, весь израильский газ преимущественно идет на внутренний рынок для обеспечения нужд страны. Излишки же по газопроводу переправляют в Египет на завод по сжижению газа, и уже оттуда голубое топливо отправляется на экспорт, в частности, в Европу. "Объемы (добычи - ред.) небольшие, это вряд ли может привести к какому-то подорожанию на мировом рынке", - прокомментировал Юшков возможное влияние ракетных ударов по газовым объектам на цены в мире. Однако эксперт отмечает, что более серьезные последствия для рынка газа возможны, если из-за атак на шельфе будет полностью остановлена добыча. В таком случае Израилю придется перейти на импорт газа, что может в моменте сказаться на величине предложения для Европы и, соответственно, на мировых ценах. В Израиле есть два крупных месторождения газа - Тамар и Левиафан. Тамар расположен в 24 километрах к западу от города Ашкелон, ближе к побережью Сектора Газа. Согласно данным американской энергетической компании Chevron (оператор, владеет 25%-долей в проекте), на месторождении добывается от 7,1 до 8,5 миллиона кубометров природного газа в сутки. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены звучат на всей территории Израиля. Иран выпустил по территории Израиля около 400 ракет, сообщало издание Jerusalem Post.
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цены на нефть, израиль, ашкелон, иран, игорь юшков, фонд национальной энергетической безопасности, chevron , обострение ситуации между ираном и израилем
Цены на нефть, Израиль, Ашкелон, Иран, Игорь Юшков, Фонд национальной энергетической безопасности, Chevron , Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Эксперт оценил последствия ракетного удара Ирана по Израилю

Эксперт Юшков: ракетный удар Ирана вряд ли повлияет на цены на газ в мире

© СоцсетиРакетный удар Ирана по Иерусалиму. Кадр видео
Ракетный удар Ирана по Иерусалиму. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© Соцсети
Ракетный удар Ирана по Иерусалиму. Кадр видео
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Последствия ракетного удара Ирана, который поразил газовые платформы в Израиле рядом с городом Ашкелон, вряд ли приведут к значительному росту цен на газ на мировом рынке, таким мнением поделился с РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) в ходе ракетного удара поразил газовые платформы в районе израильского города Ашкелона, ранее во вторник сообщило иранское государственное агентство Tasnim.
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По словам собеседника агентства, весь израильский газ преимущественно идет на внутренний рынок для обеспечения нужд страны. Излишки же по газопроводу переправляют в Египет на завод по сжижению газа, и уже оттуда голубое топливо отправляется на экспорт, в частности, в Европу.
"Объемы (добычи - ред.) небольшие, это вряд ли может привести к какому-то подорожанию на мировом рынке", - прокомментировал Юшков возможное влияние ракетных ударов по газовым объектам на цены в мире.
Однако эксперт отмечает, что более серьезные последствия для рынка газа возможны, если из-за атак на шельфе будет полностью остановлена добыча. В таком случае Израилю придется перейти на импорт газа, что может в моменте сказаться на величине предложения для Европы и, соответственно, на мировых ценах.
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В Израиле есть два крупных месторождения газа - Тамар и Левиафан. Тамар расположен в 24 километрах к западу от города Ашкелон, ближе к побережью Сектора Газа. Согласно данным американской энергетической компании Chevron (оператор, владеет 25%-долей в проекте), на месторождении добывается от 7,1 до 8,5 миллиона кубометров природного газа в сутки.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены звучат на всей территории Израиля. Иран выпустил по территории Израиля около 400 ракет, сообщало издание Jerusalem Post.
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Цены на нефтьИзраильАшкелонИранИгорь ЮшковФонд национальной энергетической безопасностиChevronОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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