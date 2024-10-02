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ЦБ вернется к вопросу снижения цели по инфляции после ее стабилизации - РИА Новости, 02.10.2024
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12:42 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/tsb-1975924481.html
ЦБ вернется к вопросу снижения цели по инфляции после ее стабилизации
ЦБ вернется к вопросу снижения цели по инфляции после ее стабилизации - РИА Новости, 02.10.2024
ЦБ вернется к вопросу снижения цели по инфляции после ее стабилизации
ЦБ РФ вернется к вопросу понижения цели по инфляции после ее стабилизации, не рассматривает вариант ее повышения, заявил журналистам зампред Банка России... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T12:42
2024-10-02T12:42
экономика
россия
алексей заботкин
центральный банк рф (цб рф)
госдума рф
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. ЦБ РФ вернется к вопросу понижения цели по инфляции после ее стабилизации, не рассматривает вариант ее повышения, заявил журналистам зампред Банка России Алексей Заботкин в Госдуме. "Наш анализ, который представлен в обзоре денежно-кредитной политики, показывает, что к концу 2021 года сложились условия для возможности снижения цели по инфляции, обстоятельства, которые возникли в 2022 году и далее, откладывают это решение до тех пор, пока инфляция не стабилизируется на нашей текущей цели 4%, после этого мы к этому вопросу намерены вернуться", - сказал он. "Именно в части снижения цели по инфляции, повышение цели по инфляции как возможность в принципе не рассматривается", - добавил Заботкин.
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экономика, россия, алексей заботкин, центральный банк рф (цб рф), госдума рф
Экономика, Россия, Алексей Заботкин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Госдума РФ
ЦБ вернется к вопросу снижения цели по инфляции после ее стабилизации

ЦБ вернется к вопросу снижения цели по инфляции, не рассматривает ее повышение

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. ЦБ РФ вернется к вопросу понижения цели по инфляции после ее стабилизации, не рассматривает вариант ее повышения, заявил журналистам зампред Банка России Алексей Заботкин в Госдуме.
"Наш анализ, который представлен в обзоре денежно-кредитной политики, показывает, что к концу 2021 года сложились условия для возможности снижения цели по инфляции, обстоятельства, которые возникли в 2022 году и далее, откладывают это решение до тех пор, пока инфляция не стабилизируется на нашей текущей цели 4%, после этого мы к этому вопросу намерены вернуться", - сказал он.
"Именно в части снижения цели по инфляции, повышение цели по инфляции как возможность в принципе не рассматривается", - добавил Заботкин.
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ЭкономикаРоссияАлексей ЗаботкинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Госдума РФ
 
 
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