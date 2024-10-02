https://ria.ru/20241002/tsb-1975924481.html

ЦБ вернется к вопросу снижения цели по инфляции после ее стабилизации

ЦБ вернется к вопросу снижения цели по инфляции после ее стабилизации - РИА Новости, 02.10.2024

ЦБ вернется к вопросу снижения цели по инфляции после ее стабилизации

ЦБ РФ вернется к вопросу понижения цели по инфляции после ее стабилизации, не рассматривает вариант ее повышения, заявил журналистам зампред Банка России... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T12:42

2024-10-02T12:42

2024-10-02T12:42

экономика

россия

алексей заботкин

центральный банк рф (цб рф)

госдума рф

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. ЦБ РФ вернется к вопросу понижения цели по инфляции после ее стабилизации, не рассматривает вариант ее повышения, заявил журналистам зампред Банка России Алексей Заботкин в Госдуме. "Наш анализ, который представлен в обзоре денежно-кредитной политики, показывает, что к концу 2021 года сложились условия для возможности снижения цели по инфляции, обстоятельства, которые возникли в 2022 году и далее, откладывают это решение до тех пор, пока инфляция не стабилизируется на нашей текущей цели 4%, после этого мы к этому вопросу намерены вернуться", - сказал он. "Именно в части снижения цели по инфляции, повышение цели по инфляции как возможность в принципе не рассматривается", - добавил Заботкин.

https://ria.ru/20240811/tsb-1965465583.html

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экономика, россия, алексей заботкин, центральный банк рф (цб рф), госдума рф