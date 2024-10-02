https://ria.ru/20241002/tsakhal-1975960903.html
ЦАХАЛ сообщила о первом погибшем солдате в Ливане
ЦАХАЛ сообщила о первом погибшем солдате в Ливане - РИА Новости, 02.10.2024
ЦАХАЛ сообщила о первом погибшем солдате в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) назвала имя первого военнослужащего, который погиб в ходе начавшейся во вторник ограниченной наземной операции в южном Ливане. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T15:07
2024-10-02T15:07
2024-10-02T15:07
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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) назвала имя первого военнослужащего, который погиб в ходе начавшейся во вторник ограниченной наземной операции в южном Ливане."В бою в Ливане погиб 22-летний капитан Эйтан Ицхак Остер из Модиин-Макабим-Реут, командир группы коммандос в подразделении "Эгоз", - говорится в сообщении.
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израиль, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире
Израиль, Ливан, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, В мире
ЦАХАЛ сообщила о первом погибшем солдате в Ливане
ЦАХАЛ сообщила о первом погибшем солдате во время наземной операции в Ливане