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ЦАХАЛ сообщила о первом погибшем солдате в Ливане - РИА Новости, 02.10.2024
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15:07 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/tsakhal-1975960903.html
ЦАХАЛ сообщила о первом погибшем солдате в Ливане
ЦАХАЛ сообщила о первом погибшем солдате в Ливане - РИА Новости, 02.10.2024
ЦАХАЛ сообщила о первом погибшем солдате в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) назвала имя первого военнослужащего, который погиб в ходе начавшейся во вторник ограниченной наземной операции в южном Ливане. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T15:07
2024-10-02T15:07
израиль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) назвала имя первого военнослужащего, который погиб в ходе начавшейся во вторник ограниченной наземной операции в южном Ливане."В бою в Ливане погиб 22-летний капитан Эйтан Ицхак Остер из Модиин-Макабим-Реут, командир группы коммандос в подразделении "Эгоз", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240127/izrail-1923913688.html
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израиль, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире
Израиль, Ливан, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, В мире
ЦАХАЛ сообщила о первом погибшем солдате в Ливане

ЦАХАЛ сообщила о первом погибшем солдате во время наземной операции в Ливане

© AP Photo / Leo CorreaИзраильские военные около танков и БТР на севере Израиля
Израильские военные около танков и БТР на севере Израиля - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© AP Photo / Leo Correa
Израильские военные около танков и БТР на севере Израиля
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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) назвала имя первого военнослужащего, который погиб в ходе начавшейся во вторник ограниченной наземной операции в южном Ливане.
"В бою в Ливане погиб 22-летний капитан Эйтан Ицхак Остер из Модиин-Макабим-Реут, командир группы коммандос в подразделении "Эгоз", - говорится в сообщении.
Последствия израильского авиаудара по южному Ливану - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
ЦАХАЛ начал войну на истощение на ливанском фронте, считает эксперт
27 января, 23:50
 
ИзраильЛиванОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024В мире
 
 
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