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ЦАХАЛ нанесла на карту дом террористов, устроивших стрельбу в Тель-Авиве
ЦАХАЛ нанесла на карту дом террористов, устроивших стрельбу в Тель-Авиве - РИА Новости, 02.10.2024
ЦАХАЛ нанесла на карту дом террористов, устроивших стрельбу в Тель-Авиве
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила и нанесла на карту дома террористов, устроивших стрельбу в Тель-Авиве, с целью их последующего сноса, сообщила в среду... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T12:54
2024-10-02T12:54
2024-10-02T12:54
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила и нанесла на карту дома террористов, устроивших стрельбу в Тель-Авиве, с целью их последующего сноса, сообщила в среду пресс-служба армии. "Военные ЦАХАЛ и служба общей безопасности Израиля (ШАБАК) нанесли на карту дома двух террористов, совершивших теракт прошлым вечером в Яффо, в результате которого были убиты семь мирных жителей", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что израильские силовики также задержали нескольких подозреваемых, которые могли помочь террористам с поставкой оружия и пересечения границы с Израилем. Во вторник на юге Тель-Авива два террориста вошли в вагон трамвая и открыли огонь по пассажирам. Затем они продолжили свой путь пешком по проспекту Иерусалима Тель-Авив-Яффо и стреляли по находившимся там гражданам, добавили в полиции. В результате теракта погибло семь человек, еще 16 получили ранения разной степени тяжести. Расследование выявило, что двумя террористами, совершившими теракт, являются палестинцы из города Хеврон на Западном берегу. Один из них был ликвидирован на месте, а другой получил тяжелое ранение. У них были автоматические винтовки М16 и ножи сообщили в полиции.
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в мире, тель-авив, израиль, иерусалим, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Тель-Авив, Израиль, Иерусалим, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ЦАХАЛ нанесла на карту дом террористов, устроивших стрельбу в Тель-Авиве
ЦАХАЛ нанесла на карту дома террористов, устроивших стрельбу в Тель-Авиве