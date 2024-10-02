В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Киеве, Киевской и еще восьми украинских областях
© iStock.com / Kathrine AndiХарьков
© iStock.com / Kathrine Andi
Харьков. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Сумской, Черкасской, Одесской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
В Киеве тревога объявлена с 23.14 мск, в Киевской области - с 22.28 мск среды. В Сумской области тревога звучит уже более пяти часов - с 18.51 мск среды. В Полтавской области тревогу объявили более трёх часов назад - в 20.28 мск. На остальные области сигнал воздушной тревоги распространился с 21.50 мск.
Также тревога объявлена на подконтрольных Киеву частях Херсонской области, ДНР и ЛНР.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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