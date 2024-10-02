В восьми украинских областях объявили воздушную тревогу
В Черкасской, Сумской и еще шести областях Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди у бетонного укрытия в Николаеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди у бетонного укрытия в Николаеве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. . Воздушная тревога объявлена в Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Согласно данным ресурса, тревога в Сумской области звучит почти два часа. В 20.38 мск тревога распространилась на остальные упомянутые регионы. Кроме того тревога объявлена на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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