https://ria.ru/20241002/trevoga-1975858298.html
В двух областях Украины звучит воздушная тревога
В двух областях Украины звучит воздушная тревога - РИА Новости, 02.10.2024
В двух областях Украины звучит воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена в Николаевской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T05:59
2024-10-02T05:59
2024-10-02T05:59
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Николаевской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревога в Кировоградской области прозвучала в 05.19 мск, в Николаевской – в 05.24. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина, кировоградская область, николаевская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Кировоградская область, Николаевская область
В двух областях Украины звучит воздушная тревога
В Кировоградской и Николаевской областях звучит воздушная тревога