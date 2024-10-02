https://ria.ru/20241002/test-1976038913.html

Эксперт оценила риск осложнений при тесте ДНК во время беременности

Эксперт оценила риск осложнений при тесте ДНК во время беременности - РИА Новости, 02.10.2024

Эксперт оценила риск осложнений при тесте ДНК во время беременности

Инвазивная пренатальная диагностика, которая предполагает забор материала специальной иглой через живот беременной женщины для проведения теста ДНК, делается по РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T20:46

2024-10-02T20:46

2024-10-02T20:50

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Инвазивная пренатальная диагностика, которая предполагает забор материала специальной иглой через живот беременной женщины для проведения теста ДНК, делается по показаниям и достаточно безопасна, риск осложнения - менее 1%, сообщила РИА Новости руководитель направления пренатальной диагностики компании "Эвоген" Мадина Капланова. "Риск осложнений беременности в результате проведения инвазивной диагностики (это, например, амниоцентез - взятие небольшого количества околоплодных вод) составляет менее 1%. Делается инвазивная диагностика по показаниям и является достаточно безопасной для женщины и плода", - сказала Капланова в кулуарах Всероссийского научно-образовательного форума "Мать и дитя". При этом, по её словам, существует также неинвазивный пренатальный тест, он выявляет риски именно хромосомных аномалий, как, например, синдром Дауна. "Также в тестирование входят такие тяжелые заболевания, как синдром Эдвардса, синдром Патау, нарушения по половым хромосомам, например, синдром Шерешевского-Тернера, некоторые редкие хромосомные аномалии, например, трисомия 16 хромосомы. При выявлении как раз высокого риска таких патологий пациентка направляется на консультацию к врачу-генетику, далее проводится инвазивная диагностика, и пациентка получает диагноз: есть хромосомная аномалия плода или нет", - добавила Капланова. В рамках семинара форума "Преимплантационный и пренатальный скрининг: возможности на современном этапе" заведующая вторым акушерским отделением патологии беременности НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова Минздрава России Нана Тетруашвили затронула тему лечения беременных с привычным выкидышем (или с наличием у женщины двух и более клинических потерь беременности). Она отметила, что такие пациенты составляют группу риска по осложнённому течению и досрочному прерыванию беременности. При этом, пациенткам с осложнённым течением беременности проведение неинвазивного пренатального ДНК-скрининга позволяет принять аргументированное решение о дальнейших действиях. "Если мы говорим о бесплодии привычного невынашивания, как правило, всё начинается с поиска хромосомной причины, рутинно назначается кариотипирование пары с целью поиска сбалансированных хромосомных аномалий. И это действительно обосновано, поскольку если мы говорим о выкидышах, например, то большинство из них обусловлены на ранних сроках хромосомной аномалией", - отметила врач-генетик отделения клинической генетики НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова Минздрава России Полина Цабай. Форум "Мать и дитя" – крупнейшее федеральное мероприятие в области акушерства, гинекологии, неонатологии, перинатологии и смежных дисциплин. Ежегодно форум способствует консолидации учёных, практических врачей различных специальностей, чья деятельность связана с укреплением здоровья матери и ребёнка, для актуализации ключевых проблем, тенденций, новых достижений и перспектив развития сферы материнства и детства, сообщается на сайте форума.

https://ria.ru/20241002/vrach-1976023886.html

https://ria.ru/20241001/kesarevo-1975781931.html

https://ria.ru/20240704/beremennost-1957499581.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, мать и дитя, экология в россии