Число погибших при теракте в Тель-Авиве достигло семи
Число погибших при теракте в Тель-Авиве достигло семи, 16 пострадали
© AP Photo / Mahmoud IlleanМашина скорой помощи в Израиле
© AP Photo / Mahmoud Illean
Машина скорой помощи в Израиле. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 окт - РИА Новости. Число погибших при теракте со стрельбой на юге Тель-Авива во вторник вечером возросло до семи, пострадали в общей сложности 16 человек, сообщила пресс-служба полиции Израиля.
"Вчера вечером на Иерусалимском проспекте в Яффо произошел комбинированный теракт с применением холодного оружия и огнестрельного, в результате которого 7 израильтян были убиты и еще 16 получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о шести погибших и девяти пострадавших.
Согласно расследованию, два террориста начали нападение, когда вошли в вагон трамвая, который остановился на станции, и открыли огонь по пассажирам. Затем они продолжили свой путь пешком по проспекту Иерусалима Тель-Авив-Яффо и стреляли по находившимся там гражданам, добавили в полиции.
Расследование выявило, что двумя террористами, совершившими теракт, являются палестинцы из города Хеврон на Западном берегу. Один из них был ликвидирован на месте, а другой получил тяжелое ранение. У них было оружие М16, патроны и нож, сообщили в полиции.