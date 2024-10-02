https://ria.ru/20241002/terakt-1975893962.html

Число погибших при теракте в Тель-Авиве достигло семи

Число погибших при теракте в Тель-Авиве достигло семи - РИА Новости, 02.10.2024

Число погибших при теракте в Тель-Авиве достигло семи

Число погибших при теракте со стрельбой на юге Тель-Авива во вторник вечером возросло до семи, пострадали в общей сложности 16 человек, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T10:49

2024-10-02T10:49

2024-10-02T10:58

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тель-авив

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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 окт - РИА Новости. Число погибших при теракте со стрельбой на юге Тель-Авива во вторник вечером возросло до семи, пострадали в общей сложности 16 человек, сообщила пресс-служба полиции Израиля."Вчера вечером на Иерусалимском проспекте в Яффо произошел комбинированный теракт с применением холодного оружия и огнестрельного, в результате которого 7 израильтян были убиты и еще 16 получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось о шести погибших и девяти пострадавших.Согласно расследованию, два террориста начали нападение, когда вошли в вагон трамвая, который остановился на станции, и открыли огонь по пассажирам. Затем они продолжили свой путь пешком по проспекту Иерусалима Тель-Авив-Яффо и стреляли по находившимся там гражданам, добавили в полиции.Расследование выявило, что двумя террористами, совершившими теракт, являются палестинцы из города Хеврон на Западном берегу. Один из них был ликвидирован на месте, а другой получил тяжелое ранение. У них было оружие М16, патроны и нож, сообщили в полиции.

https://ria.ru/20241002/berlin-1975892768.html

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тель-авив

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, тель-авив