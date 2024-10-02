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Число погибших при теракте в Тель-Авиве достигло семи - РИА Новости, 02.10.2024
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10:49 02.10.2024 (обновлено: 10:58 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/terakt-1975893962.html
Число погибших при теракте в Тель-Авиве достигло семи
Число погибших при теракте в Тель-Авиве достигло семи - РИА Новости, 02.10.2024
Число погибших при теракте в Тель-Авиве достигло семи
Число погибших при теракте со стрельбой на юге Тель-Авива во вторник вечером возросло до семи, пострадали в общей сложности 16 человек, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T10:49
2024-10-02T10:58
в мире
тель-авив
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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 окт - РИА Новости. Число погибших при теракте со стрельбой на юге Тель-Авива во вторник вечером возросло до семи, пострадали в общей сложности 16 человек, сообщила пресс-служба полиции Израиля."Вчера вечером на Иерусалимском проспекте в Яффо произошел комбинированный теракт с применением холодного оружия и огнестрельного, в результате которого 7 израильтян были убиты и еще 16 получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось о шести погибших и девяти пострадавших.Согласно расследованию, два террориста начали нападение, когда вошли в вагон трамвая, который остановился на станции, и открыли огонь по пассажирам. Затем они продолжили свой путь пешком по проспекту Иерусалима Тель-Авив-Яффо и стреляли по находившимся там гражданам, добавили в полиции.Расследование выявило, что двумя террористами, совершившими теракт, являются палестинцы из города Хеврон на Западном берегу. Один из них был ликвидирован на месте, а другой получил тяжелое ранение. У них было оружие М16, патроны и нож, сообщили в полиции.
https://ria.ru/20241002/berlin-1975892768.html
https://ria.ru/20241002/izrail-1975891948.html
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в мире, тель-авив
В мире, Тель-Авив
Число погибших при теракте в Тель-Авиве достигло семи

Число погибших при теракте в Тель-Авиве достигло семи, 16 пострадали

© AP Photo / Mahmoud IlleanМашина скорой помощи в Израиле
Машина скорой помощи в Израиле - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© AP Photo / Mahmoud Illean
Машина скорой помощи в Израиле. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 окт - РИА Новости. Число погибших при теракте со стрельбой на юге Тель-Авива во вторник вечером возросло до семи, пострадали в общей сложности 16 человек, сообщила пресс-служба полиции Израиля.
"Вчера вечером на Иерусалимском проспекте в Яффо произошел комбинированный теракт с применением холодного оружия и огнестрельного, в результате которого 7 израильтян были убиты и еще 16 получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
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Ранее сообщалось о шести погибших и девяти пострадавших.
Согласно расследованию, два террориста начали нападение, когда вошли в вагон трамвая, который остановился на станции, и открыли огонь по пассажирам. Затем они продолжили свой путь пешком по проспекту Иерусалима Тель-Авив-Яффо и стреляли по находившимся там гражданам, добавили в полиции.
Расследование выявило, что двумя террористами, совершившими теракт, являются палестинцы из города Хеврон на Западном берегу. Один из них был ликвидирован на месте, а другой получил тяжелое ранение. У них было оружие М16, патроны и нож, сообщили в полиции.
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