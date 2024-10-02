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Ночной Тель-Авив опустел после ракетной атаки Ирана

Ночной Тель-Авив опустел после ракетной атаки Ирана - РИА Новости, 02.10.2024

Ночной Тель-Авив опустел после ракетной атаки Ирана

Жизнь в Тель-Авиве спустя несколько часов после беспрецедентной ракетной атаки Ирана кажется остановившейся, на улицах практически нет людей, закрыты почти все... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T02:25

2024-10-02T02:25

2024-10-02T02:25

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технологии

израиль

иран

армия обороны израиля (цахал)

тель-авив

обострение ситуации между ираном и израилем

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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 окт - РИА Новости. Жизнь в Тель-Авиве спустя несколько часов после беспрецедентной ракетной атаки Ирана кажется остановившейся, на улицах практически нет людей, закрыты почти все магазины, кафе и бары, передает корреспондент РИА Новости. Ночной Тель-Авив в обычные дни отличается большим количеством людей, прогуливающихся по набережной или центральным улицам, где сосредоточены питейные заведения и рестораны, однако сегодня многие предпочли остаться дома. На дорогах очень мало машин, в вечерние часы можно было увидеть редко курсирующий общественный транспорт. Жители города при этом рассказали РИА Новости, что не испытали какого-то сильного чувства страха или тревоги в момент иранской ракетной атаки. Некоторые признаются, что это связано с уже давно выработавшейся привычкой к ракетным обстрелам, а также уверенностью, что защищенное помещение или убежище спасет в момент обстрела. Тем не менее, в этот раз многие израильтяне четко понимали еще до начала первой полны ракетных ударов, что речь идет не о рутинном обстреле со стороны Ливана или сектора Газа, которые в Израиле происходили ежедневно в течение всего года. Во-первых, за несколько часов до атаки в прессу просочилась информация, что Иран планирует нанести ракетный удар по Израилю. Во-вторых, вскоре после этих сообщений власти Израиля ужесточили директивы в области гражданской обороны практически на всей территории центра Израиля. В-третьих, за считанные минуты перед ударом и первой сиреной тревоги израильтяне получили на телефон особое предупреждение о необходимости найти защищенное пространство или бомбоубежище и оставаться в нем до дальнейших уведомлений. При этом, как убедился корреспондент РИА Новости, некоторые горожане, оказавшись в момент атаки вдали от дома или защищенного места, испытали панические атаки или оказались в состоянии шока. Атака длилась около получаса, на протяжении которой практически без перерыва выли сирены в разных концах страны, а над городом раздавались сильные хлопки от перехватов ракет. В домах действительно тряслись окна. Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что Иран выпустил по Израилю порядка 180 ракет, многие из которых были перехвачены. При этом на видео в социальных сетях запечатлены падения в разных районах Израиля. В результате атаки на территории Израиля погиб один человек, который был нелегалом из сектора Газа. Служба скорой помощи сообщала о нескольких случаях легких осколочных ранений и травм по пути в убежища.

https://ria.ru/20241002/iran-1975845034.html

https://ria.ru/20241002/iran-1975840774.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, израиль, иран, армия обороны израиля (цахал), тель-авив, обострение ситуации между ираном и израилем