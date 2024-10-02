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В Тегеране проходит митинг в поддержку КСИР после удара по Израилю - РИА Новости, 02.10.2024
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16:35 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/tegeran-1975988888.html
В Тегеране проходит митинг в поддержку КСИР после удара по Израилю
В Тегеране проходит митинг в поддержку КСИР после удара по Израилю - РИА Новости, 02.10.2024
В Тегеране проходит митинг в поддержку КСИР после удара по Израилю
Сотни жителей иранской столицы собрались на площади Имама Хосейна для участия в проходящем на ней митинге в поддержку действий Корпуса стражей исламской... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T16:35
2024-10-02T16:35
в мире
израиль
тегеран (город)
иран
касем сулеймани
исмаил хания
хасан насрулла
хамас
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ТЕГЕРАН, 2 окт – РИА Новости. Сотни жителей иранской столицы собрались на площади Имама Хосейна для участия в проходящем на ней митинге в поддержку действий Корпуса стражей исламской революции (КСИР), элитного подразделения ВС Ирана, нанесшего ракетный удар по Израилю, передает корреспондент РИА Новости. Тегеранцы пришли на митинг целыми семьями - помимо взрослых, среди присутствующих можно заметить детей младшего возраста, подростков и пожилых. Ряд участников расположились на лужайке, обрамляющей площадь, однако основная масса людей собралась перед сценой, откуда ведущий произносит эмоциональные речи, а также рифмованные антиизраильские, антиамериканские и антибританские лозунги на персидском, арабском и английском языках, которые с энтузиазмом подхватывают и громко скандируют присутствующие. Многие участники митинга держат в руках флаги Ирана, Палестины, Ливана и шиитского движения "Хезболлах", которыми размахивают под патриотические песни. В руках у других - портреты таких людей, как командующий спецподразделением КСИР Касем Сулеймани, погибший в ночь на 3 января 2020 года в результате операции, проведенной США в районе международного аэропорта Багдада, глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания, убитый в Тегеране летом 2024 года, генеральный секретарь ливанского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла, погибший на прошлой неделе в результате атаки Израиля на южный район Бейрута. По наблюдениям корреспондента, с течением времени количество горожан, подходящих к месту проведения митинга, увеличивается. Вокруг площади усилены меры безопасности и припаркованы машины медперсонала для своевременного оказания помощи тем участникам, которым может стать плохо из-за жары: в среду температура воздуха в Тегеране прогрелась до 30 градусов. Помимо машин полиции и медиков, около площади выстроился ряд передвижных пунктов оказания благотворительной помощи жителям Ливана и сектора Газа. Некоторые из присутствующих раздают участникам митинга и прохожим сладости. По окончании официальной части программы планируется проведение пешего шествия. Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан. Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.
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353
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Митинг в Тегеране в поддержку Корпуса стражей исламской революции
Сотни жителей Тегерана собрались на площади имама Хосейна на митинг в поддержку Корпуса стражей исламской революции, силы которого нанесли во вторник удар по Израилю
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в мире, израиль, тегеран (город), иран, касем сулеймани, исмаил хания, хасан насрулла, хамас, хезболла, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Израиль, Тегеран (город), Иран, Касем Сулеймани, Исмаил Хания, Хасан Насрулла, ХАМАС, Хезболла, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
В Тегеране проходит митинг в поддержку КСИР после удара по Израилю

В Тегеране проходит митинг в поддержку КСИР после ракетного удара по Израилю

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ТЕГЕРАН, 2 окт – РИА Новости. Сотни жителей иранской столицы собрались на площади Имама Хосейна для участия в проходящем на ней митинге в поддержку действий Корпуса стражей исламской революции (КСИР), элитного подразделения ВС Ирана, нанесшего ракетный удар по Израилю, передает корреспондент РИА Новости.
Тегеранцы пришли на митинг целыми семьями - помимо взрослых, среди присутствующих можно заметить детей младшего возраста, подростков и пожилых. Ряд участников расположились на лужайке, обрамляющей площадь, однако основная масса людей собралась перед сценой, откуда ведущий произносит эмоциональные речи, а также рифмованные антиизраильские, антиамериканские и антибританские лозунги на персидском, арабском и английском языках, которые с энтузиазмом подхватывают и громко скандируют присутствующие.
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Многие участники митинга держат в руках флаги Ирана, Палестины, Ливана и шиитского движения "Хезболлах", которыми размахивают под патриотические песни. В руках у других - портреты таких людей, как командующий спецподразделением КСИР Касем Сулеймани, погибший в ночь на 3 января 2020 года в результате операции, проведенной США в районе международного аэропорта Багдада, глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания, убитый в Тегеране летом 2024 года, генеральный секретарь ливанского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла, погибший на прошлой неделе в результате атаки Израиля на южный район Бейрута.
По наблюдениям корреспондента, с течением времени количество горожан, подходящих к месту проведения митинга, увеличивается. Вокруг площади усилены меры безопасности и припаркованы машины медперсонала для своевременного оказания помощи тем участникам, которым может стать плохо из-за жары: в среду температура воздуха в Тегеране прогрелась до 30 градусов. Помимо машин полиции и медиков, около площади выстроился ряд передвижных пунктов оказания благотворительной помощи жителям Ливана и сектора Газа.
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Некоторые из присутствующих раздают участникам митинга и прохожим сладости. По окончании официальной части программы планируется проведение пешего шествия.
Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан.
Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.
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В миреИзраильТегеран (город)ИранКасем СулейманиИсмаил ХанияХасан НасруллаХАМАСХезболлаОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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