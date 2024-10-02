https://ria.ru/20241002/teatr-1975947596.html
Гендиректор театра в Екатеринбурге рассказал о пожаре
Гендиректор театра в Екатеринбурге рассказал о пожаре - РИА Новости, 02.10.2024
Гендиректор театра в Екатеринбурге рассказал о пожаре
Ущерб после пожара в Театре музыкальной комедии в Екатеринбурге устанавливается, оповещение о возгорании сработало сразу, сообщил РИА Новости гендиректор... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T14:34
2024-10-02T14:34
2024-10-02T14:50
происшествия
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 окт – РИА Новости. Ущерб после пожара в Театре музыкальной комедии в Екатеринбурге устанавливается, оповещение о возгорании сработало сразу, сообщил РИА Новости гендиректор учреждения Ян Смоленцев.В среду в Екатеринбурге в здании Театра музкомедии на улице Ленина произошло возгорание вещей в гримерной на четвертом этаже на площади 15 квадратных метров. Сейчас пожар ликвидирован, было эвакуировано 105 человек, спасены шестеро. Как уточняли РИА Новости в областном минздраве, один пострадавший при пожаре скончался. Управление СК РФ по региону начало проверку по статье о причинении смерти по неосторожности."На четвертом этаже произошло задымление локального характера в производственной части театра. Ущерб устанавливается. Оповещение сработало сразу, паники не было. Основная часть сотрудников покинула здание самостоятельно. К сожалению, есть погибший – технический сотрудник театра. Мы скорбим и приносим глубокие соболезнования всем близким", – сказал Смоленцев.Ранее в СМИ появились предположения, что в Театре музкомедии не сработала пожарная сигнализация, а некоторые выходы якобы были закрыты – однако подтверждений этому от правоохранителей не было.Здание Свердловского театра музыкальной комедии – объект культурного наследия регионального значения.
https://ria.ru/20241002/pozhar-1975937978.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, екатеринбург
Происшествия, Екатеринбург
Гендиректор театра в Екатеринбурге рассказал о пожаре
Гендиректор Театра музкомедии в Екатеринбурге: ущерб после пожара устанавливают
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 окт – РИА Новости. Ущерб после пожара в Театре музыкальной комедии в Екатеринбурге устанавливается, оповещение о возгорании сработало сразу, сообщил РИА Новости гендиректор учреждения Ян Смоленцев.
В среду в Екатеринбурге
в здании Театра музкомедии на улице Ленина произошло возгорание вещей в гримерной на четвертом этаже на площади 15 квадратных метров. Сейчас пожар ликвидирован, было эвакуировано 105 человек, спасены шестеро. Как уточняли РИА Новости в областном минздраве, один пострадавший при пожаре скончался. Управление СК РФ по региону начало проверку по статье о причинении смерти по неосторожности.
"На четвертом этаже произошло задымление локального характера в производственной части театра. Ущерб устанавливается. Оповещение сработало сразу, паники не было. Основная часть сотрудников покинула здание самостоятельно. К сожалению, есть погибший – технический сотрудник театра. Мы скорбим и приносим глубокие соболезнования всем близким", – сказал Смоленцев.
Ранее в СМИ появились предположения, что в Театре музкомедии не сработала пожарная сигнализация, а некоторые выходы якобы были закрыты – однако подтверждений этому от правоохранителей не было.
Здание Свердловского театра музыкальной комедии – объект культурного наследия регионального значения.