https://ria.ru/20241002/teatr-1975947596.html

Гендиректор театра в Екатеринбурге рассказал о пожаре

Гендиректор театра в Екатеринбурге рассказал о пожаре - РИА Новости, 02.10.2024

Гендиректор театра в Екатеринбурге рассказал о пожаре

Ущерб после пожара в Театре музыкальной комедии в Екатеринбурге устанавливается, оповещение о возгорании сработало сразу, сообщил РИА Новости гендиректор... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T14:34

2024-10-02T14:34

2024-10-02T14:50

происшествия

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 окт – РИА Новости. Ущерб после пожара в Театре музыкальной комедии в Екатеринбурге устанавливается, оповещение о возгорании сработало сразу, сообщил РИА Новости гендиректор учреждения Ян Смоленцев.В среду в Екатеринбурге в здании Театра музкомедии на улице Ленина произошло возгорание вещей в гримерной на четвертом этаже на площади 15 квадратных метров. Сейчас пожар ликвидирован, было эвакуировано 105 человек, спасены шестеро. Как уточняли РИА Новости в областном минздраве, один пострадавший при пожаре скончался. Управление СК РФ по региону начало проверку по статье о причинении смерти по неосторожности."На четвертом этаже произошло задымление локального характера в производственной части театра. Ущерб устанавливается. Оповещение сработало сразу, паники не было. Основная часть сотрудников покинула здание самостоятельно. К сожалению, есть погибший – технический сотрудник театра. Мы скорбим и приносим глубокие соболезнования всем близким", – сказал Смоленцев.Ранее в СМИ появились предположения, что в Театре музкомедии не сработала пожарная сигнализация, а некоторые выходы якобы были закрыты – однако подтверждений этому от правоохранителей не было.Здание Свердловского театра музыкальной комедии – объект культурного наследия регионального значения.

https://ria.ru/20241002/pozhar-1975937978.html

https://ria.ru/20241001/pozhar-1975682671.html

екатеринбург

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, екатеринбург